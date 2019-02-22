Apple Watch, Bir Kere Daha Bir İnsanın Hayatını Kurtardı

Günümüzde geliştirilen teknolojiler arasında belki de insanlığa en çok faydası olan akıllı saatler bir kez daha birinin hayatını kurtarmış oldu.

Apple Watch 4 ile taşınabilir bir hal alan Elektrokardiyogram (EKG) bir kez daha bir hastanın hayatını kurtardı. Kalp ritm bozukluğu gibi önemli sağlık sorunlarına karşı kullanıcısını uyarabilen bu sistem, ismi açıklanmayan bir ABD vatandaşının hayatını kurtardı.

Atriyal Fibrilasyon (AF) kalp ritim bozukluğu teşhisi koyulan adam, uzun süredir hayatını normal bir biçimde sürdürüyordu. Bu tip rahatsızlıklarda hastanın kalbi bir anda dakikada 150 vuruya kadar yükselebiliyor ve oldukça ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Süreç sonunda doktoru tarafından kan inceltici ilaçlar verilen hasta, geçtiğimiz günlerde yine rahatsızlandı ve Apple Watch 4'ü ile hastaneye giderek sonuçlarını doktorla paylaştı. Doktor Phil Massey, hastanın Apple Watch 4 ile fark ettiği ritm bozukluğu problemini daha geç bildirmiş olsaydı, ölümcül bir durum oluşabileceğini ve hastanın kalp krizi geçirebileceğini belirtti.