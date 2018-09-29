Apple Watch, Diğer Sektörlerin Küçülmesine Neden Oluyor

Birçok raporun da söylediği gibi Apple Watch, geleneksel kol saati piyasasını adeta yutuyor. Analistler bu tatil sezonundan sonra bu durumun daha da hızlanacağını söylemekte.

MarketWatch tarafından belirtildiğine ve Citizen's Bank'in açıklamalarına göre Apple, temel teknolojik ürünlerinden daha fazla ücret talep ederek piyasada kendisine daha fazla yer buluyor. Citizen's Bank kuyumculuk sektörünün Apple Watch yüzünden bu yıl daha önce hiç olmadığı kadar etkileneceğini düşünüyor.

Citizens Bank'ın perakende finans grubu başkanı Jaime Ward, "Bu temel teknoloji ürünlerinden daha fazla ücret talep etmek, insanların cüzdanlarında başka ürünlere para bırakmamak demek. Mücevherat ise bu durumdan kötü etkilenecek." dedi.

Aynı zamanda bir yatırım araştırma firması olan Cascend Securities, Apple'ın Aralık ayına kadarki olan süreçte 10 milyon adet Apple Watch satacağını ve bunların 9 milyar dolar gelir getireceğini söyledi.

Elbette 9 milyar doların Apple için çok da büyük bir rakam olmadığını ve şirketin iPhone'lardan çok daha fazla kazandığını söylememiz gerekiyor. Ancak Apple Watch'ın geleneksel saat endüstrisi üzerisinde büyük bir etki oluşturduğu da yadsınamaz gerçeklerden.