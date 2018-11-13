Apple Watch İçin Spotify Uygulaması Resmi Olarak Yayınlandı

Apple Watch kullanıcıları tarafından uzun süredir merakla beklenen Spotify, artık indirilebilir durumda.

Popüler müzik servisi Spotify, Apple Watch uygulamasını sonunda kullanıma açtı. Apple Watch kullanıcıları bugünden itibaren dinlediği müziği saatinden yönetebilir, hatta oynatma listelerine erişebilir ve favori şarkılarını görüntüleyebilirler.

Apple Watch kullanıcıları bu uygulama yayınlanmadan önce de dinlediği müziği kontrol etme ve sesi artırıp azaltma gibi işleri yapabiliyordu. Yayınlanan yeni uygulama sayesinde bahsettiğimiz bu özellikler artık çok daha kolay bir şekilde kontrol edilebilecek. Yani telefonunuzdakine benzer bir kullanım senaryosu mevcut.

Apple Watch Spotify uygulamasına gelmesi gereken en önemli özellik -hücresel veri üzerinden müzik dinleme- ise maalesef şu an için kullanıma sunulmuş değil. Bu işleve sahip tek uygulama şu an için Apple Music.

Apple Music son aylarda büyüyen bir kullanıcı kitlesine sahip olsa da Spotify hala lider konumunda. Spotify'ın Apple Watch uygulamasını saatinize kurmak içinse cihazınızda watchOS'in en son sürümünün yüklü olduğuna emin olduktan sonra App Store'a gidin ve Spotify'ı güncelleyin. Bu işlemden sonra uygulama büyük ihtimalle saatinize yüklenecektir, ancak yüklenmezse sabırlı olmanızda fayda var; çünkü Spotify'ın açıklaması uygulamanın önümüzdeki hafta yayınlanacağı yönünde.