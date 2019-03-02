Giyilebilir teknolojilerin en büyük getirisi olan akıllı saatler giderek yaygınlaşıyorlar. Akıllı saat konusunda yılların deneyimine sahip Apple ise her sene yeni bir Apple Watch modelini piyasaya sürüyor. Serisinin son iki üyesi arasındaki farkları derliyoruz.

Apple’ın giyilebilir teknoloji ürünleri klasmanındaki Apple Watch akıllı saatlerinin ilk versiyonu, Eylül 2015 tarihinde tanıtıldı. Kullanıcıların oldukça hoşuna giden akıllı saat, klasmanındaki diğer ürünlere göre; daha ince, daha hafif, daha şık olmasıyla öne çıkmıştı

1. jenerasyon Apple Watch.

İlerleyen yıllarda Apple'dan yeni Watch modelleri de görmeye devam ettik. Peki fiyatlar ne durumda?

2018’in Eylül ayında gerçekleştirdiği lansmanında yeni Apple Watch S4’ü tanıtan firma, bu saati ülkemizde 3.099 TL’den satıyor. Apple Watch S4, rakiplerine göre oldukça yüksek bir fiyata sahip.

2017 yılında tanıtılan bir önceki versiyon Apple Watch S3, ülkemizde 2.149 TL’ye satılıyor. İki ürünün arasında neredeyse 1.000 TL’lik bir fiyat farkı var. Bu nedenle aralarındaki teknolojik farkları ister istemez merak konusu oluyor.

Apple Watch S3 ve S4 arasındaki farklar:

Her iki cihaz da Apple’ın akıllı saat işletim sistemi watchOS 5 ile çalışırken; Watch S3’ün ekran boyutları 38 mm ve 42 mm, Watch S4’ün ekran boyutları ise 40 mm ve 44 mm ölçüsünde. Bu doğrultuda Watch S3’ün ekranı diğer modele göre biraz daha küçük kalıyor. Ne var ki her iki cihazın da ekran parlaklıkları aynı (1000 nit) düzeyde.

Apple Watch S4.

Apple Watch S4, tahmin edebileceğiniz gibi daha gelişmiş teknolojiler taşıyor. Bu teknolojilerden en çok öne çıkanı ise Bluetooth 5.0. Apple Watch S3’te ise bu teknoloji Bluetooth 4.2 olarak bulunuyor. Watch S3’e göre %50 daha yüksek sesli hoparlörü bulunan Watch S4, S3’te olmayan; ikinci jenerasyon kalp ritim, gelişmiş ivmeölçer, düşme algılama ve elektrokardiyogram sensörünü bünyesinde barındırıyor.

Her iki cihazın da 18 saate kadar kullanım süresi sunması, Apple’ın bataryayı biraz büyütmüş ancak yeni teknolojilerin bu süreyi aynı tutmuş olabileceğini gösteriyor. Depolama kapasitesinin oldukça önemli olduğu günümüzde, Watch 3’ün 8 GB kapasiteli depolama alanı bazı kullanıcılar için yetersiz gelebilir. Bu durumda 16 GB depolama kapasiteli ve tamamen seramik arka yüzlü Apple Watch S4 tercih edilebilir.

Apple Watch S3.

Apple’ın piyasaya sürdüğü son iki akıllı saatleri arasında hem tasarımsal hem donanımsal olarak devasa bir fark bulunmazken, fiyatları için bunu söylemek pek mümkün değil. Apple Watch S4'ü almak için bir önceki versiyonu olan Watch S3 ile aralarında bulunan 1.000 TL’ye yakın bir fark verilir mi? İşte bu sorunun cevabı sizin ihtiyacınıza ve bütçenize göre değişiyor. Eğer saati temel özellikleriyle kullancak biriyseniz, Apple Watch S3, ilk etapta daha mantıklı bir tercih olabilir. Geçtiğimiz aylarda Türkiye fiyatlarına indirim yapacağı söylenen Apple, bakalım akıllı saat serisindeki fiyatlara bir düzenleme getirecek mi.

Detaylar için takipte kalın.