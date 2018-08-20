Avrasya Ekonomik Birliği veritabanında keşfedilen bir bilgiye göre Apple Watch Series 4 altı farklı model ile tanıtılacak. Bu da GPS destekli versiyonun satılmayacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Apple, gelecek ay gerçekleştireceği lansman etkinliği sırasında iPhone 9, iPhone X ve iPhone X Plus ile birlikte şirketin dördüncü nesil akıllı saatleri olan Apple Watch Series 4’ü de Apple hayranlarının beğenisine sunacak. Consomac, Apple’ın yeni akıllı saatlerini Avrasya Ekonomik Birliği veritabanında görüntülemeyi başardı.

Avrasya Ekonomik Birliği veritabanına göre Apple Watch Series 4, altı farklı modelden oluşacak. Apple’ın akıllı saatlerde kullandığı işletim sistem olan watchOS 5 ile çalıştığı görüntülenen Apple Watch Series 4 modelleri, A1977, A1978, A1975, A1976, A2007 ve A2008 şeklinde numaralandırılıyorlar.

Apple Watch Series 4, üçü hücresel veri destekli, biri GPS destekli dört model piyasaya sürmüştü (İki farklı ekran boyutu olduğundan toplam sekiz model). Fakat Avrasya Ekonomik Birliği veritabanına göre şirket bu yıl sadece 6 model piyasaya sürecek. Bu da GPS destekli modelin bu yıl piyasaya çıkmayacağı anlamına geliyor.

Ming-Chi Kuo, daha önce yaptığı açıklamada Apple’ın bu yılki Apple Watch’larda tasarımsal iyileştirmeler gerçekleştireceğini, Ekran/gövde oranının %15 kadar artacağını söylemişti. Ne yazık ki Avrasya Ekonomik Birliği veritabanından elde edilen sızıntıda bu yönde bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte Apple Watch Series 4, beklendiği şekilde 38mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyuta sahip olacak.