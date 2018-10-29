Apple, geçtiğimiz eylül ayında Apple Watch Series 4'ün EKG ile geldiğini açıkladığında oldukça büyük bir ilgi toplamıştı. Özellik, ABD'den FDA onayı da alınca artık bir sağlık özelliği haline gelmişti.

Apple Watch Series 4, birçok yeni özellikle beraber geliyor. Büyük ekranın ve düşme algılamanın yanı sıra cihazın en dikkat çekicileri özelliklerinden biri de hiç şüphesiz EKG (elektrokardiyogram) çekebilmesi. Hala kullanıma sunulmamış bu özellik için ABD dışındaki yerlerdeki kullanıcılar biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

9to5Mac'in söylediğine göre özelliğin iOS kodunda keşfedilen bir bölüm, EKG özelliğinin -en azından bir süreliğine- sadece ABD'ye özel olacağını gösteriyor. Bakıldığında bu kısıtlama teknik olarak oldukça mantıklı. EKG, bir sağlık prosedürü olduğundan kullanıldığı ülkenin yetkili sağlık kuruluşundan gerekli izinlerin alınması gerekiyor. Bu da her ülke için gerçekleşmeyebilir.

Yine aynı şekilde 9to5Mac kısıtlamanın donanımsal değil, yazılımsal olduğunu söylüyor. Yani akıllı saati nereden alırsanız alın, cihaz EKG çekebilmeye hazır olacak. Onaylar alındığı takdirde de özelliğin kullanılamaması için bir engel bulunmamakta.

Ancak ABD dışında olsanız bile ben yine de EKG çekilmek istiyorum derseniz, bunun da bir yolu bulunmuş durumda. Yapmanız gereken tek şey saatin ayarlar kısmına gitmek ve bulunduğunuz ülkeyi ABD olarak değiştirmek. Bu durumun tarih ve saat ayarlarıyla da oynamanız anlamına gelebileceğini de unutmayın.

Elbette bu haberler EKG'nin ne kadar doğru sonuçlar verdiği veya ne kadar etkili olduğu konusunda herhangi bir bilgi sunmuyor. Özellik yayınlanıp testler yapıldığında neyin ne olduğu daha anlaşılır hale gelecek.