Apple Watch Series 4'ün İade Süresi 45 Güne Uzatıldı

Apple Watch 4'ün en ilgi çekici özelliklerinden biri olan EKG (elektrokardiyogram) özelliği nedeniyle, iade süresi 45 güne uzatılıyor.

MacRumors tarafından paylaşılan bir belgede, tüm Apple Store çalışanlarına ve Apple yetkililerine iade süresi hakkında bir bilgilendirme yapılıyor. Belgede, EKG sensörü nedeniyle Apple Watch 4'ün iade süresinin 45 güne çıkarıldığı bilgisi paylaşılıyor.

Normalde 14 gün olması gereken iade süresinin güncellenmesinin sebebi, EKG sensörünün tıbbi bir cihaza sahip olması. Yasalar gereği tıbbı nitelikteki cihazların iade süresi 45 gün. Cihazınızı iade etmek isterseniz Apple ile telefon, e-posta ve kendi sitelerindeki çevrimiçi yardım vasıtasıyla iade bildiriminde bulunabilirsiniz. Eğer iadeyi bir Apple Store'a yapacaksanız, önceden Apple Destek ile iletişime geçmelisiniz.

ABD, Apple Watch 4'teki EKG özelliğinin kullanılabildiği ilk ülke oldu. EKG uygulaması ve EKG bildirimleri de 5.1.2 WatchOS güncellemesiyle birlikte gelecek.

Uzmanların EKG konusundaki en önemli uyarısı, EKG sonuçlarını yorumlayarak hastalık teşhisi yapmanın çok yanlış olduğu ve kesinlikle bir doktor ile görüşülmesi gerektiği.

EKG sonuçlarını kullanmak isteyen kullanıcılar, öncelikle kendilerine uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorlarına danışmalılar. Belki de önümüzdeki günlerde, EKG sonuçlarının doğruluğunu test etmek için doktor randevusu alan kişilerin haberlerini duyarız.

EKG, kalp ritminizdeki bozukluğu tespit etmek için yaklaşık 30 saniyelik ölçüm almalı. Apple Watch 4'e yerleştirilen EKG sensörü, saatin arkasındaki kristal sayesinde ölçüm alıyor. Apple Watch 4'ün bu özelliği, kalp ritim bozukluğu yaşayan kişiler için bir devrim niteliğinde.