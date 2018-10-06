EKG özelliği, düşüş algılama sistemi ve daha büyük ekran gibi birçok yeni özellikle gelen Apple Watch Series 4, oldukça hoş bir akıllı saat. Ancak biraz daha spor bir şeyler bakıyorsanız Series 4'ün Nike+ versiyonları Apple Store'da satışa sunuldu.

Apple geçen ay gerçekleştirdiği etkinliğinde birçok yeni cihaz tanıtmış ve bunlardan belki de en ilgi çekeni Apple Watch Series 4 olmuştu. Apple, her sene olduğu gibi bu sene de saatin Nike+ versiyonunu ortaya çıkardı.

Yine 40 ve 44 mm boyutlarında olan saatler, hücresel ve Wi-Fi+GPS modellerine sahip olacak. Saatlerin ABD fiyatları 399 dolar ile 499 dolar arasında değişiyor; yani sadece Nike+ markası ve değişik tasarım için ekstra ücret ödememiş oluyorsunuz. Bu fiyata saat kayışı da dahil.

Spor kayışlar için karşımızda iki seçenek bulunuyor: tamamen siyah veya ufak siyah bölgelere sahip beyaz. Zincir tarzındaki metalik kayışlar ise siyah ve gümüş renklerinde. Ayrıca 49 dolar verip alabileceğiniz siyah-neon sarısı renginde bir kayış seçeneği de mevcut.

Bunun dışında Nike+ modeli kullanıcıları özel saat yüzlerine sahip olacakken, saate Nike Run Club ve Training Club uygulamaları önceden yüklü gelecek.

Ön siparişleri birçok ülkede açılan Apple Watch Series 4 Nike+ modellerinin sevkiyatları ise başladı. Buna ek olarak saatler bazı Apple Store'larda da yerini aldı. Saatin 40 milimetrelik Wi-Fi+GPS versiyonunun Türkiye başlangıç fiyatı ise 3499 Türk Lirası, ancak henüz ülkemizde ön siparişe açılmış değil.