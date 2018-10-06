Apple geçen ay gerçekleştirdiği etkinliğinde birçok yeni cihaz tanıtmış ve bunlardan belki de en ilgi çekeni Apple Watch Series 4 olmuştu. Apple, her sene olduğu gibi bu sene de saatin Nike+ versiyonunu ortaya çıkardı.
Yine 40 ve 44 mm boyutlarında olan saatler, hücresel ve Wi-Fi+GPS modellerine sahip olacak. Saatlerin ABD fiyatları 399 dolar ile 499 dolar arasında değişiyor; yani sadece Nike+ markası ve değişik tasarım için ekstra ücret ödememiş oluyorsunuz. Bu fiyata saat kayışı da dahil.
Spor kayışlar için karşımızda iki seçenek bulunuyor: tamamen siyah veya ufak siyah bölgelere sahip beyaz. Zincir tarzındaki metalik kayışlar ise siyah ve gümüş renklerinde. Ayrıca 49 dolar verip alabileceğiniz siyah-neon sarısı renginde bir kayış seçeneği de mevcut.
Bunun dışında Nike+ modeli kullanıcıları özel saat yüzlerine sahip olacakken, saate Nike Run Club ve Training Club uygulamaları önceden yüklü gelecek.
Ön siparişleri birçok ülkede açılan Apple Watch Series 4 Nike+ modellerinin sevkiyatları ise başladı. Buna ek olarak saatler bazı Apple Store'larda da yerini aldı. Saatin 40 milimetrelik Wi-Fi+GPS versiyonunun Türkiye başlangıç fiyatı ise 3499 Türk Lirası, ancak henüz ülkemizde ön siparişe açılmış değil.