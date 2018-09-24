Apple Watch Series 4 ve iPhone Xs Parçalarına Ayrıldı

iFixit, her yıl yaptığı gibi Apple cihazlarını parçalarına ayırarak inceledi.

Hâlihazırda piyasaya sürülmüş olan Apple Watch Series 4, iPhone Xs ve iPhone Xs Max; cihazları parça parça incelemeyi adet haline getirmiş olan iFixit tarafından incelendi. Bu yılki incelemede bazı küçük ama belirgin geliştirmeler dikkat çekti. Bunun yanı sıra Apple’ın, cihazlarını inceltmek için uyguladığı teknikler ve kullandığı bileşenlere de bu incelemede dikkat çekildi.

Apple Watch Series 4 için yapılan incelemede aşağıdaki bileşenler gözlendi:

İnceltilmiş Düşük Sıcaklıklı Polikristal Oksit bir OLED ekran. Bu ekranın önceki cihazlara kıyasla yüzde 5 ila 15 daha az güç tüketmesi bekleniyor. Yaşanan incelme, diğer bileşenlere de daha fazla yer açıyor.

44 mm’lik modelde 1.113 Watt/saat'lik biraz daha büyük bir batarya mevcut. Bu batarya, Series 4’ün sunduğu performans geliştirmelerine rağmen önceki cihazın batarya performansına benzer bir performans yakalamayı sağlıyor.

Daha ince ve uzun bir Taptic Engine.

Hoparlör için daha fazla dahili alan. Bu, hoparlörün maksimum ses seviyesini artırmayı sağlıyor. Bunun yanı sıra barometrik sensör de dış atmosfere daha iyi erişebilmesi için yeniden konumlandırılmış.

Tornavidayla sökülebilen S4 sistem yongası.

Önemli ölçüde yeniden tasarlanmış bir anten sistemi.

iPhone Xs ve iPhone Xs Max’te karşılaşılan bileşenler ise şöyle: