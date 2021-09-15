Geçtiğimiz gün resmi olarak tanıtılan Apple'ın yeni akıllı saatleri Apple Watch Series 7, tüm maharetlerine rağmen Series 6 ile aynı işlemciye sahip. Yapılan açıklamaya göre hem tasarım konusunda bir hayli değişikliğe gidilen yeni model hem de Series 6, t8301 isimli işlemciye sahip.

Uzun zamandır heyecanla beklenen Apple lansmanı nihayet dün gerçekleşti. Şaşırtan fiyatlara sahip iPhone 13 modellerinin tanıtılmasının yanı sıra etkinliğin en dikkat çekici yeniliklerinden biri de son derece büyük bir ekrana sahip yeni Apple Watch Series 7 oldu.

Bugüne kadarki en büyük ekranlı Apple Watch olan yeni Series 7, etkinlikte en az yeni akıllı telefon modelleri kadar dikkat çekti. iPhone'lardan bile daha uzun batarya ömrüne sahip yeni akıllı saat, Apple hayranlarında büyük bir heyecan yaratsa da temelde Series 7, Series 6 ile aynı işlemciye sahip.

Apple, Watch Series 7'yi son dakikaya bırakmış olabilir

Bildiğiniz üzere Apple'ın övünmekten en çok hoşlandığı şeylerden biri, ister telefon ister saat olsun yeni modellerin performansında önceki nesillere göre nasıl performans artışı yaşadığı oluyor. Ancak beklenenin aksine Apple, bu sefer Apple Watch Series 7'nin performansı hakkında tek bir kelime etmektense cihazın sadece yeni tasarımına odaklanmayı tercih etti.

Twitter üzerinden açıklamalar yapan Troughton-Smith, Apple cihazları için uygulamalar geliştirilmesine olanak sağlayan Xcode üzerinden aldığı verilere göre Apple Watch Series 7'nin Series 6 ile aynı işlemciye sahip olduğunu doğruladı.

Elbette aynı işlemciyi yeni bir modelde kullanmak, Apple'ın ilk defa yaptığı bir şey değil. Hatta başka bir geliştirici Guilhere Rambo'nun dediğine göre Apple, Series 7'de Series 6'da kullanılan işlemcinin revize edilmiş halini kullanıyor.

Apple'ın tasarımıyla büyük ses getiren Watch Series 7'de eski bir işlemci kullanması, Apple hayranları için açıkçası biraz sürpriz oldu. İki modelde de kod adı "t8301" olan işlemciyi kullanan Apple'ın yeni bir akıllı saat modeli üzerinde uzun zamandır düşünmediği, Apple Watch Series'i son dakikaya bıraktığı varsayılıyor.