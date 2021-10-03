Apple'ın merakla beklenen giyilebilir teknolojik cihazı Apple Watch Series 7'ye ait olduğu iddia edilen fotoğraflar bir Facebook grubunda yayınlandı. Tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmeyen cihazın önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.

2021 yılının son çeyreğinde piyasaya sürüleceği düşünülen teknolojik cihazlardan en çok beklenenlerinden birisi olan Apple Watch Series 7 için heyecanlı bekleyiş devam etmekte. Bu ay piyasaya çıkacağı söylenen Apple Watch Series 7 olduğu öne sürülen bir cihazın fotoğrafları Facebook’ta dolaşmaya başladı bile.

Apple, “California Streaming” etkinliğinde duyurduğu Apple Watch Series 7 için herhangi bir çıkış tarihi vermemişti; ancak görünüşe göre birileri, yakında piyasaya sürüleceğine dair dedikoduların dolaştığı giyilebilir cihazı biraz erken ele geçirmeyi başarmış.

Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor

Facebook'ta Apple Watch meraklılarından oluşan bir grupta yayınlanan gönderide, Apple Watch Series 7'nin neye benzediğini gösteren fotoğraflar yayınlandı. Fotoğrafları yayınlayan kişi, satışa çıkmadan önce Apple Watch Series 7'yi test etme sürecinde olan bir mobil ağ şirketi için çalıştığını iddia ediyor. MacRumors’a göre silinen fotoğraflardan birisi cihazın açık bir şekilde Series 7 olduğunu gösterirken, diğer fotoğraflar ise ekran klavyesini ve ana ekranı gösteriyor.

Apple, Apple Watch Series 7 için, bu sonbaharda piyasaya sürüleceği dışında henüz herhangi bir çıkış tarihi vermedi. Ön siparişe henüz açılmayan Apple Watch Series 7’nin ön siparişinin, etrafta dolaşan söylentiler ve bir Hermes müşterisine gönderilen e-postadan yola çıkılarak bu ekim ayının başında, muhtemelen 8 Ekim’de başlaması bekleniyor.

Büyün dünyanın piyasaya dürülmesini beklediği Apple Watch Series 7’ye ait oldukça renkli ve çeşitli yeni bant serisini ise Apple geçtiğimiz günlerde yayınladı.