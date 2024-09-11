Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3'ün ne zaman tanıtılacağını paylaştı.

Apple, 9 Eylül akşamı yılın en büyük etkinliğini gerçekleştirmişti. Etkinliğin ana odağı iPhone 16 modelleri olsa da Apple Watch Series 10 ve AirPods 4 ile de tanışmıştık. Şirket, bu sene Apple Watch Ultra modelini es geçmiş ve 3’üncü nesli tanıtmamıştı. Bunun yerine Watch Ultra 2’ye yepyeni bir renk getirmişti.

Apple’ın en üst düzey akıllı saati olan Watch Ultra’nın ne zaman yenileneceği merak ediliyordu. Bugün bu konuda bilgi, güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo’dan geldi. Kuo, aynı zamanda Apple Watch SE 3 ile ilgili de tahminlerde bulundu.

Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3, 2025’te gelecek

Kuo’nun X üzerinden yaptığı tahminlerine göre Apple, 3’üncü nesil Watch Ultra modelini 2025 yılında bizlerle buluşturacak. Öte yandan daha uygun fiyatlı model olan SE’nin 3’üncü nesli de seneye gelecek. Kuo, bir yıl Apple’ın 2024’te Watch Ultra tanıtmayacağını tahmin etmişti. 9 Eylül’deki etkinlikte bunun doğru çıktığını ortaya koydu. Bu yüzden 2025 tahminine güvenebiliriz.

Apple Watch Ultra 3 ile ilgili şu ana kadar birkaç detay sızmıştı. Saatin, microLED ekranla geldiğini görme ihtimalimiz var. Bu da daha yüksek parlaklık, daha iyi kontrast ve geliştirilmiş pil verimliliği sağlayacak. Ancak microLED’i hiç görmeyebiliriz de çünkü Apple bu teknolojiyi sürekli erteliyor.

Tasarım tarafında büyük oranda aynı kalacağını söyleyebiliriz. Ancak özellikler tarafında birçok yenilik alacak. Bu sene Watch Series 10 ile tanıtılan uyku apnesi özelliğini yeni Watch Ultra’da göreceğiz. Kan basıncı takibini de görme ihtimalimiz var.

Apple Watch SE 3'te de büyük değişiklikler göreceğiz. Bunlardan en büyüğü, plastik gövde kullanımı olacak. Önceki SE'lerde alüminyum kasa vardı. Ancak yeni modelde şirketin masrafları azaltmak için plastiğe yöneleceği söyleniyor. Watch Series 7 tasarımı, yeni çip ve sağlık özellikleri de gelecektir.

Yeni tanıtılan Apple Watch Series 10'un detayları için: