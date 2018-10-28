Apple Watch'un sahip olduğu teknolojilerle hayat kurtarmalarına bir yenisi daha eklendi.

Apple Watch sahip olduğu nabız ölçme teknolojisiyle daha önce birçok insanın hayatını kurtarmıştı. 4. nesil Apple Watch'ların sahip olduğu bir diğer yeni özellik ise kullanıcı düştüğünde ve geri kalkamadığında acil servisle iletişime geçerek yardım çağırması.

Apple Watch bir düşme algıladığında kullanıcının kolunu titreşimlerle ve sesli ikazla uyarmaya başlıyor. Ekranında kullanıcı için 3 seçenek (Yardım Çağır, Düştüm Ancak İyiyim, Düşmedim) sunan Apple Watch, 1 dakika içinde herhangi bir seçeneğe dokunulmadığı takdirde 15 saniyelik geri sayım başlatıyor. Geri sayım sonunda acil yardım servisine konumunu ve durumu gönderen Apple Watch, bu şekilde sahibinin hayatını kurtarıyor.

İsveç'te yaşayan 34 yaşındaki Gustavo Rodriguez, yemek yaptığı sırada birden sırtına bıçak vurulurcasına acılar hissetti. Ardından bilinç kaybı yaşayan Gustavo Rodriguez, yanmakta olan ocağın hemen yanında yere yığıldı. Apple Watch düşmeyi algıladı, Rodriguez'i titreşimle ve sesli bir şekilde uyardı. Gustavo Rodriguez Apple Watch'a acil servis yerine üvey annesini aramasını söyledi, ki bu sırada Rodriguez'in telefonu başka bir odadaydı. Aynı mahallede oturan Rodriguez'in üvey annesi Gustavo Rodriguez'i arabasıyla acilen hastaneye götürdü ve 34 yaşındaki adamın hayatını kurtardı.

Bu hikayedeki en önemli nokta, Apple'ın 4. nesil saatlerindeki düşme algılama teknolojisinin, bir insanın hayatını kurtarabilecek olması. 65 yaş üstü kullanıcılarının Apple Watch'larında düşme algılama özelliği açık olarak gelirken diğer Apple Watch'larda kullanıcıların bunu elle açması gerekmekte. Bu denli hayat kurtarıcı bir özelliği her daim açık bulundurmanızı tavsiye ederiz.