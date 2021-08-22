Apple Watch Yardımıyla 500 Bin Dolarlık Soygun Yapıldı

Apple'ın akıllı saati ve piyasadaki diğer akıllı saatleri, zaman zaman bir kişinin hayatını kurtarmalarıyla gündeme gelebiliyor. Fakat bugünkü hikâye, gelişen teknolojinin kötü amaçlara da hizmet edebileceğini ortaya koyuyor.

Apple Watch, piyasaya çıktığından beri defalarca hayat kurtarma haberleriyle gündeme geldi. Ancak geçtiğimiz yıl gerçekleşen bir olay, bunun tam tersine işaret eder nitelikte; nitekim New York'ta bir uyuşturucu madde satıcısından, Apple Watch yardımıyla tam 500,000 dolar çalındı.

Bahsi geçen olayın yaşandığı bölgede yaşayan çete, bir uyuşturucu madde satıcısının kazançlarını ele geçirmek istedi. Çete, satıcıyı takipe etmek adına bir Apple Watch'u GPS izleyici olarak kullandı. Tabii bunu satıcının Apple Watch'unu hack'leyerek yapmadılar. Kendilerine ait bir Apple Watch'u satıcının aracının tamponun içine yerleştirdiler.

'Bul' uygulamasından takip ettiler, aracın yanına geldiler:

Çete üyeleri, Apple'ın 'Bul' uygulamasını kullanarak uyuşturucu madde satıcısının aracını yakınlardaki bir otelin yanına park edilmiş hâlde buldular. Bölgeye ulaşan çete, aracın camını kırdı ancak araçta değerli herhangi bir şey bulamadı. Çetenin iki üyesi, 24 saat boyunca aracı takibe aldı.

Bir sonraki gün hırsızlar geri döndü ve aracın sahibi olan kişiyi buldu. Çete, satıcıyı arabanın içine zorla aldı. İki el ateş edildi ancak kimse vurulmadı. Çete, satıcıyı dövdü ve aralarında bir otel odasının anahtarının da olduğu tüm kişisel eşyalarını aldı. Bu otel odası, yukarıdaki fotoğrafta görülen paraların olduğu odaydı.

Tabii ki bu noktada Apple Watch'a özel bir suç bulunmuyor. Ancak yaşanan bu olay, yalnızca Apple değil, diğer tüm şirketlerin benzer ürünleriyle neler yaşanabileceğini gösteriyor.