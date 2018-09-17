Bugün saat 20.00 itibariyle iOS 12 kullanıcılara sunuldu. Bununla beraber Apple watchOS ve tvOS kullanıcıları da yeni sürümlerine kavuştu.

IOS 12'nin yayınlanmasıyla hızlanan iPhone'ların yanında, Apple'ın diğer işletim sistemleri olan watchOS ve tvOS'e de önemli güncellemeler geldi. tvOS 12, yeni ekran koruyucular ve Dolby Atmos desteği ile birkaç değişiklik içerisindeyken watchOS 5, bir Apple Watch'ı daha da kullanışlı hale getirerek büyük yenilikler getiriyor.

Yeni gelen 5 özelliği buradaki inceleme videosundan izleyebilirsiniz.

WatchOS 5 artık fitness alanında daha etkin. Fitness yaparken Apple Watch üzerinden toplanan bilgileri arkadaşlarınızla yarışmak için kullanabilirsiniz.

Web'de gezinmek, web içeriğini bileğinizden görmenizi sağlayan webKit desteği ile artık mümkün. Bileğinizde tam web deneyimi yaşayamazsınız ancak kısa bir süre için hızlı bilgi edinmenizi çok kolay kılıyor.

Aynı zamanda WatchOS 5 telsiz modu ile geliyor. Bir Apple Watch üzerinde arkadaş ekledikten sonra kullanabileceğiniz mod, basarak konuşma seçeneğiyle telsiz kullanımını sağlar.

Siri ise; spor skorları, haritalar ve kalp atış hızı verileriyle ilgili yeni iyileştirmeler aldı. Üçüncü taraf uygulamalar nihayet saat arayüzünde desteklenecek. Ana ekranda Siri kısayolları da olacak.

PodCast'ler da artık Apple Watch'dan dinlenebilecek. Abone olduğunuz şovların bölümleri otomatik olarak saatinize eklenecektir

Apple Watch'unuzu güncellemek için ilk olarak, güncelleme tamamlanana kadar Apple Watch'unuzu şarj cihazına bağlı tutun, iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını açın ve Saatim sekmesine dokunun, Genel > Yazılım Güncelleme'ye dokunun, güncellemeyi indirin, iPhone parolanız veya Apple Watch parolanız istenirse bu parolaları girin. Bu işlemleri adım adım yapmanız halinde yeni watchOS 5, saatinize kısa bir süre içerisinde yüklenmiş olacaktır.