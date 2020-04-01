Teknoloji devi Apple’ın yayınladığı yeni güncellemelerin ardı arkası kesilmiyor. Dün gelen performans iyileştirmeleri ve hata gidermelerini içeren iOS 13.4.5 geliştirici betasının peşinden bugün de firma watchOS 6.2.5 geliştirici beta sürümünü duyurdu.

Apple bu günlerde hız kesmeden yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Bugün duyurulan ve geliştiriciler tarafından kullanılabilecek watchOS 6.2.5’in de diğer betalar gibi hata düzeltmeleri ve performans geliştirmelerine odaklanmış olması bekleniyor. Konuşulanlara göre Apple muhtemelen bu haftanın ilerleyen günleri ya da gelecek haftanın başlarında halka açık şekilde yayınlayacağı watchOS 6.2.1 için hazırlık yapıyor.

Yeni sürüm Apple Developer Center aracılığıyla indirilebiliyor. En son yayınlanan iOS 13.4, iPadOS 13.4, watchOS 6.2, tvOS 13.4 ve macOS 10.15.4 sürümlerini ardından yayınlanan watchOS 6.2.5’in içeriği şu an için çok net olarak bilinmiyor. Numaralandırma kısmında da Apple’ın nasıl bir yol izlediği tam anlaşılmış değil.

Apple’ın yayınladığı beta sürümlerini veri kaybı ya da farklı sorunlar çıkarabilmesi açısından kullanıcılara önermediğini de hatırlatalım. Beta sürümleri için yapılacak doğru şeyin beklemek olduğunu savunan Apple, test kullanıcılarının tercihen ikinci cihazlarında yapacakları denemelerden sonra iyileştirilerek yayınlanacak asıl sürümün yüklenmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Bunlara ek olarak yapılan bir diğer uyarı ise güncelleme yüklenecek cihaz hangisi olursa olsun içindeki verilerin mutlaka ama mutlaka yedeklenmesi gerektiği.

Dün de iOS 13.4.5 geliştirici beta sürümü yayınlanmıştı

Tıpkı watchOS 6.2.5 beta gibi ilk olarak geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 13.4.5 beta yaklaşık olarak 4 GB’lık bir boyutla gelmişti. Duyuru ve sonrasında yapılan yorumlara bakacak olursak çok büyük değişiklikler içermeyen güncellemeyi alabilecek cihazlar oldukça merak edilmişti. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6s, 6s Plus, iPhone SE cihazlarının alacağı güncellemenin kararlı sürümünün ise hangi tarihte yayınlanacağı henüz bilinmiyor.