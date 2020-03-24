Teknoloji devi Apple; iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4 ve tvOS 13.4 sürümleriyle birlikte watchOS 6.2'yi yayınladı. Yeni sürümle birlikte Türk kullanıcıları yakından ilgilendiren yenilikler Apple'ın akıllı saatlerine eklendi.

Birkaç haftadır haberlerini yaptığımız beta süreçlerinin ardından teknoloji devi Apple, işletim sistemlerinin yeni ve merakla beklenen sürümlerini yayınlamaya başladı. Şirket, nihayet bugün yayınladığı yeni işletim sistemi sürümlerinin arasında watchOS’un da yeni sürümünü kullanıma sundu.

Bugün yayınlanan watchOS 6.2 sürümüyle Apple’ın akıllı saatlerine birkaç önemli özellik geldi. Yeni sürümle birlikte Apple Watch akıllı saatlerine uygulama içi satın alma desteği getirildi ve hâlihazırda olan birçok sorun ortadan kaldırıldı. Bununla birlikte ülkemizdeki Apple Watch kullanıcılarını da ilgilendiren bazı özellikler yeni güncellemede yer aldı.

watchOS 6.2 yayınlandı:

watchOS’ta bulunan birçok hatayı gideren ve akıllı saatlerin daha iyi performans vermesini sağlayan yeni watchOS 6.2 sürümü, bugün iPad OS 13.4, macOS 10.15.4 ve tvOS 13.4 sürümleriyle birlikte yayınlandı. Apple’ın watchOS 6.2 ile akıllı saatlerine getirdiği yenilikler şu şekilde:

Apple Watch uygulamaları için uygulama içi satın alma geldi.

geldi. Wi-Fi’dan Bluetooth bağlantısına geçerken müziğin durmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Apple Watch Series 4 ve sonraki modellerde bulunan EKG uygulaması Şili, Yeni Zelanda ve Türkiye’de kullanıma açıldı .

Şili, Yeni Zelanda ve . Düzensiz kalp ritmi bildirimleri Şili, Yeni Zelanda ve Türkiye’de kullanıma açıldı.

Apple Watch nasıl güncellenir?

Sahip olduğunuz Apple Watch akıllı saatinizi yeni watchOS sürümüne yükseltmek oldukça basit. Bu işlemi yapmak için üç farklı yol bulunuyor. Biz, bu yazımızda Apple Watch'unuzu iPhone’unuzu kullanarak nasıl güncelleyebileceğinizi anlatacağız. Gelin başlayalım.

Öncelikle iPhone’unuzdan Apple Watch uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Uygulamada bulunan 'Saatim' seçeneğine dokunun.