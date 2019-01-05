Apple, başını bükülen iPad belalarından kurtarmak için yeni bir destek sayfası yayınladı. Bükülen iPad'lerinizi getirin değiştirelim diyen Apple, 400 mikronluk sapma normaldir ancak onun haricindekileri değiştireceğiz dedi.

Apple, geçtiğimiz Cuma gecesi yayınladığı yeni destek sayfasıyla bükülen iPad sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. Apple, yayınladığı destek sayfasına, iPad Pro’ların üretim safhalarını anlatan “iPad Pro yekpare tasarım” ismini verdi. Güçlü, hafif ve dayanıklı mottosuyla yazıya başlayan Apple “yeni tabletimizde geleneklerden uzaklaşarak oval hatlar yerine daha düz hatlar kullandık” dedi. (Bazı kişiler bu yeni tasarımın bükülme olaylarını daha belirgin, hatta çıplak gözle görülebilecek şekle getirdiğini belirtti.)

Apple yazdığı notunda SIM kart girişi olan modeller üzerinden örnek verdi. Anten çizgilerinin mükemmel olmayan bazı ayrıntıları daha kolay ortaya çıkardığından bahsetti. Yazıdan bazı notları aktarmak gerekirse, “Bu hassas üretim teknikleri ve çok titiz bir şekilde yapılan incelemeler, iPad’in bükülmeyeceğini ifade eder. Apple’ın düzlükle alakalı yaptığı testler, her bir yönde en fazla 400 mikron sapmaya izin verir ki, bu da en fazla 4 sayfa A4 kağıdı kadar bir kalınlıktır.”

Apple daha önce yaptığı açıklamada görülen bükülmelerin üretim sürecinde meydana gelmiş olabileceği ama bu kadar küçük bükülmelerin gözle görülemeyeceğinde bahsetmişti ve destek sayfasında 400 mikronluk sapmadan fazlası varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz dedi. Bu açıklamanın ardından 400 mikronluk sapma konusunda da kullanıcılardan bazı tepkiler geldi. Bu tepkilerden bazıları ise şöyle: “Normal bir kullanıcı 400 mikron ifadesini nasıl anlayacak? Bana 400 mikron sapmanın fotoğrafını gösterebilir misiniz? Bu hiç de 400 mikron gibi görünmüyor. Sayfaları üst üste koydum şimdi bakıyorum”