Apple, yapay zekâ modellerini eğitmek için YouTube'daki video altyazılarını kullandığı iddialarını reddetti.

Yapay zekâ dil modellerini eğitmek için çok büyük miktarda veriye ihtiyaç duyuluyor. Bu veriler de genellikle hazır data setleri ile modele aktarılıyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, özellikle Apple'ın kullandığına inanılan açık kaynaklı bir modelin, YouTube'daki popüler videolardan alınmış 170 binden fazla altyazıya sahip olduğunu ortaya koymuştu.

Apple ise yaptığı açıklama ile OpenELM adlı modeli, firmanın kendi yapay zekâsı Apple Intelligence de dâhil olmak üzere herhangi bir makine öğrenmesi projesi için kullanmadığını duyurdu. Apple, OpenELM'in sadece araştırma amacıyla oluşturulduğunu ve daha büyük açık kaynak kodlu büyük dil modelleri geliştirilebilmesini amaçladığını belirtti.

"Sanat eseri" olarak tanımlanmıştı

Apple daha önce OpenELM'i yapay zekâ kod paylaşım platformu Hugging Face Hub'da paylaşırken "sanat eseri açık dil modeli" ifadesini kullanmıştı. O açıklamada modelin amacının da açık araştırma topluluğunu desteklemek ve zenginleştirmek olduğu ifade edilmişti. Apple, OpenELM'in yeni modelini geliştirme amacı olmadığını da belirtti.

Firmadan yapılan son açıklamada da OpenELM'in Apple Intelligence'ın bir parçası olmadığı için bahsi geçen YouTube altyazılarının da herhangi bir ticari yapay zekâ özelliğinde kullanılmadığının altı çizildi. Cupertinolu teknoloji devi, Apple Intelligence için kullanılan verilerin lisanslı olduğunu ve özel amaçlara uygun olarak seçildiğini de belirtti. Bu verilere kamuya açık olan bilgiler de dâhil edildi.