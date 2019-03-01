Teknoloji devi, son dönemlerde gündeme gelen veri gizliliğiyle ilgili söylentilere yeni kampanyasıyla yanıt verdi.

Apple, geçtiğimiz yılın sonunda Almanya'da başlattığı 'iPhone'dan Daha Fazlası' adlı kampanyayı Fransa ve İngiltere'ye de yaymaya başladı. Kampanyanın yayılması için üç yeni video yayınlandı.

Kampanya dahilinde birçok ülkenin Apple'ın internet sitesinde 'Neden iPhone' adlı yeni bir sekme aktif edildi. Bu sekmede Apple'ın iOS 12'yle ilgili performans geliştirmeleri, Face ID ve Face Time hakkındaki sorumluluk bilinciyle ilgili detaylar yer alıyor.

Yayınlanan listede her başlığın altında ekstra bir açıklama bulunuyor. Apple'ın kullanıcı verilerini koruma hakkında yaptığı açıklamalardan biri şu şekilde:

"Apple olarak veri gizliliğinin temel bir insan hakkı olduğunu düşünüyoruz. Kişisel bilgileriniz tamamen size aittir, başkalarına değil. Bazı şirketler verilerinizi satıyorken biz bunu yapmıyoruz. Verilerinizi kullandığımızda bunu size bildirip nasıl kullanıldığını açıklarız. Örneğin; iPhone'u kullanıcılar için daha iyi hale getirmek adına verilerinizi kullanabiliriz. Tüm bunlara ek olarak verilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız bunu sınırlamak için ayarlarınızı değiştirebilirsiniz."

Apple, bugün İngiltere'ye özel olan YouTube kanalında üç yeni 'iPhone'dan Daha Fazlası' videosu yayınladı. Bugün itibarıyla bu kampanya Fransa, İngiltere ve Almanya'da hayata geçirilmiş durumda. Şimdilik ABD ve diğer ülkelerde kampanyayla ilgili bir gelişme söz konusu değil. Apple tarafından yayınlanan kampanya videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.