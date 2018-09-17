Apple, HomePod İçin Yeni Yazılım Güncellemesi Yayınladı

Apple, geçen hafta duyurduğu tüm yeni özellikleri içeren HomePod yazılım güncellemesini yayınladı.

Apple, bugün HomePod cihazı için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. iPhone ve iPad'ler için yayınlanan iOS 12 sürümünün içinde gelmekte olan güncelleme, oldukça önemli ve kullanışlı yeniliklerle beraber kullanıma sunuldu.

HomePod güncellemesi, Apple'ın geçen hafta duyurduğu tüm yeni özellikleri içermekte. Bu özellikler şöyle:

Şarkı sözleriyle şarkı araması yapabilme. Örneğin, Siri'den "sözleri ... olan şarkıyı çal" gibi bir istekte bulunmak artık mümkün.

HomePod aracılığıyla aramalara yanıt verebilme ve arama yapabilme.

Farklı geri sayımlar ayarlanabilmesini sağlayan çoklu zamanlayıcılar.

Siri Kısayolları sayesinde günlük rutinleri öğrenebilme. Örneğin, "Hey Siri, günaydın" şeklindeki bir komut sayesinde bir kahve dükkanının uygulamasından en sevdiğiniz içeceği sipariş edebilmek mümkün oluyor.

iOS'i yükledikten sonra HomePod'u güncellemek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor:

iOS 11.2.5 veya daha üst sürüme sahip iPhone, iPad veya iPod Touch'ınızdan Home uygulamasını açın Sol üst köşedeki ok işaretin dokunun Yazılım Güncellemesi seçeneğine dokunun HomePod'ınız için yeni bir yazılım güncellemesi mevcut ise "Yükle"ye dokunun ve ekranda yer alan yönergeleri izleyerek güncellemeyi gerçekleştirin.

HomePod güncellemesi; iOS 12, tvOS 12 ve watchOS 5 ile birlikte yayınlanmış oldu.