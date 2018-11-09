Apple iPhone'lar İçin LG'den 400.000 OLED Ekran Sipariş Etti

LG'nin 2 ay önce Apple'ın OLED ekran sağlayıcısı olmasının ardından büyük miktarda OLED ekran için Apple'dan sipariş geldi.

Apple 2 ay önce LG ile ekran tedariğinde anlaştıktan sonra, büyük ihtimalle, iPhone XR için LCD ekran üretimini gerçekleştirmişti. Yeni gelen bilgiler doğruluyor ki LG, Apple için OLED ekran tedariğine bu ay içerisinde başlıyor. LG'nin Apple için ürettiği ekranların planlanan teslim tarihi ise Aralık'ın başı olarak gözüküyor.

LG ve Apple arasında gerçekleşen sözleşmede miktarlar açıklanmamış olsa da sektör kaynaklarından edinilen bilgiler tahminlerde bulunuyor. Tahminlere göre LG'nin bu yılın sonuna kadar 400.000 OLED ekranı Apple'a teslim etmesi ön görülüyor. Aynı kaynaklar, bir adet OLED ekranın maliyetinin 90$ civarında olacağını tahmin ediyor. 400.000 adet OLED ekranın 90$'dan Apple'a satılmasıyla beraber LG Display'in, Apple'a yaklaşık 35,8 milyon dolar satış yapacağı tahmin ediliyor.

Apple attığı adımlarla gitgide birincil OLED ekran tedarikçisi olan Samsung ile bağlarını koparmayı hedefliyor. Bu da LG'ye; LG Display'in Samsung'a göre Apple'a olan konumunu güçlendirmek için harika bir fırsat sunacak.