Apple, Daha Ucuz Ekranlar İçin Samsung ile Anlaştı

Apple'ın telefonlarındaki OLED ekran için etiket fiyatının yaklaşık %30'unu Samsung'a vermesi, fiyatlar konusunda elini biraz zayıflatıyordu. Şirket, bu durumu önlemek için 2019'da çıkacak üst segment telefonlarla ilgili Samsung'la farklı bir anlaşma yaptı.

Apple, iPhone X’in OLED ekranları için etiket fiyatının neredeyse üçte birini Samsung’a ödemişti ve bu durumdan ağzı yanmış olacak ki yeni telefonları için daha esnek fiyatlar oluşturabilmek adına bundan kurtulmanın yollarını arıyor. Daha önce de OLED ekranlar için Samsung ile yollarını ayırıp LG ile çalışmayı planlayan şirket, LG ile anlaşamadığı için tekrar Samsung'a yönelmişti.

Apple’ın düşük fiyat talebi için Samsung, S9+’ta kullanılan dokunmatik tabanlı Y-Octa panellerini önerdi. Bu paneller daha ince, daha parlak ve hepsinden öte OLED panellere göre üretmesi daha ucuz fakat Apple için çok da verimli değil.

Bugün Kore basınında çıkan haberlere göre Samsung, Apple’a Y-Octa panellerini 2019’da çıkartacağı üst seviye telefonlarında kullanması için verdi. Y-Octa panellerini diğer ekranlardan ayıran şey ise ayrı noktalara ihtiyaç olmadan entegre bir dokunmatik modül ile gelmesi ve bu sayede şirketlerin üretim maliyetleri de azalıyor.