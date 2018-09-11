Apple, Yeni iPhone'larını Yarın 20.00'de (TSİ ) Tanıtacak

Apple, yarın TSİ 20.00'de Steve Jobs Theater'daki Lansmanında 3 yeni iPhone modelini görücüye çıkartacak.

Apple yaptığı lansmanları yıllardır canlı olarak yayınlıyordu. Bu zamana kadarki canlı yayınlarını kendi platformu üzerinden yayınlayan Apple, TechCrunch'ın bildirdiğine göre daha büyük bir kitleye ulaşmak adına, ilk kez Twitter'dan eş zamanlı olarak yayın yapacak.

Apple, bu yıl içerisinde canlı yayınlarının, Safari ve Microsoft Edge'e ek olarak, Chrome ve Firefox üzerinden izlenmesine olanak sağlamıştı. Twitter'dan yapılacak olan canlı yayın bu kapsamda ikinci gelişme olacak.

Apple, yarınki canlı yayını daha önce hiçbir gönderi paylaşmadığı kendi resmi Twitter hesabından da yapacak gibi gözüküyor. Lansman canlı yayınlanmaya başladığında bildirim almak için ise aşağıdaki videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır.

Apple'ın diğer web tarayıcılarının kullanımını kısıtlamasının Safari'nin reklamını yapmak dışında, Apple'a hiçbir getirisi yok. Apple'ın bu kararından vazgeçerek kısıtlamalarını kaldırmasını görmek, Apple hayranlarını mutlu edecektir.

Ayrıca yarın 20.00 itibariyle Webtekno YouTube kanalından etkinliği canlı olarak takip edebilirsiniz.