Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, unutulmaya yüz tutan iki ürünü Mac Mini ve MacBook Air'ı güncellenmiş versiyonları ile yeniden piyasaya sürecek.

Bloomberg’de yer alan habere göre dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan Apple, bu yıl içinde Mac Mini masaüstü bilgisayarını yeniden canlandırmayı ve MacBook Air dizüstü bilgisayarını yenilenen bir tasarım ile yeniden tüketicilerin karşısına sunmayı planlıyor. Habere göre yeni cihazlar, Eylül ayındaki iPhone lansmanında tanıtılacak.

Bir monitör, klavye ya da fare olmadan satılan Mac Mini, televizyonların henüz ‘akıllı’ olmadığı dönemlerde televizyonlar için bir yayın cihazı olarak işlev görüyordu. Fakat Apple, Mac Mini’yi donanım anlamında son dört yıldır, tasarım anlamında ise son sekiz yıldır hiç güncellemedi. Bloomberg’in haberine göre yine 500 dolar seviyesinde bir fiyata sahip olması beklenen Mac Mini, Mac Pro, MacBook Pro ve iMac Pro ile aynı kitleyi hedef alacak.

Apple, Mac Mini ile birlikte MacBook Air’i de güncelleyecek. 10 yıllık klasik tasarımında gerçek bir değişiklik gerçekleştirilmeyecek yeni MacBook Air’in donanımı ise biraz daha güçlendirilecek. İncelen çerçeveleri sayesinde tasarım anlamında güncel MacBook modellerine biraz daha yaklaşacak olan MacBook Air’in HD bir ekrana sahip olması bekleniyor. Yeni MacBook Air’in 1000 doları geçmeyen bir fiyatı olacağı tahmin ediliyor.

Bloomberg’in haberine göre Apple, yeni Mac Mini ve MacBook Air’i tüketicilere tanıtmak için Eylül ayında gerçekleşecek lansman etkinliğini en uygun zaman olarak görüyor. Şirket, söz konusu lansman etkinliği için basın davetiyelerini henüz göndermiş değil ancak Bloomberg, lansmanın 12 Eylül tarihinde gerçekleşeceğini bildirdi.