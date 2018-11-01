Apple, Yeni Mac'lerini Dönüştürülmüş Alüminyumdan Üretti

Apple çevreci bir adım atarak yeni nesil Macbook Air ve Mac Mini'yi tamamen geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretti.

Apple, 30 Ekim 2018 Salı günü New York, Brooklyn'de düzenlediği lansman ile duyurduğu Macbook Air ve Mac Mini'nin dış aksamının tamamen geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretildiğini açıkladı. Geri dönüştürülmüş alüminyum ile çevreye verilen zararı azaltan şirket, oldukça büyük ilgi çekti.

Apple; Mac'lerine geri dönüştürülmüş plastiğin dahil edilmesiyle birlikte, bu iki ürünün toplam karbon ayak izlerinin (birim karbondioksit cinsinden ölçülen insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür) yaklaşık %50 oranında azaldığını ve yeni MacBook Air'in “En Çevreci Mac” olduğunu iddia ediyor.

Aynı zamanda Apple; tüm veri merkezlerinin, mağazalarının ve ofislerinin yenilenebilir enerjiyle işler vaziyette olduğunu belirtti. Bunlara ek olarak çevreci adımlar atmaya devam eden Apple, ilk kez 2017 yılında kullanılmaya başlanan iPhone geri dönüşüm robotunun ikinci nesil bir versiyonunu piyasaya sürdü. Bu robot iPhone'u tek tek parçalarına ayırarak, daha sonra bunları üretildiği maddelere göre grupluyor. Bu sayede iPhone'lar tutarlı bir şekilde geri dönüşüme gidiyor.