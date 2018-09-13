Apple, 12 Eylül akşamı gerçekleştirdiği lansmanla iPhone ailesine 3 yeni üye daha kazandırdı. Yeni cihazların piyasaya sürülecek olmasıyla birlikte iPhone X, iPhone 6s ve iPhone SE modellerini Apple Store listelerinden kaldırdı. Bu da cihazların artık gözden çıkarıldıklarına dair bir işaret.

Apple'ın geçtiğimiz yıl iPhone X’u tanıttıktan sonra benimsediği tasarım anlayışı tüm sektörde yankı buldu. Aradan 1 yıl geçti, firma bir süre ara verdiği S takılı telefonlarına dönüş yaptı. iPhone Xs ve iPhone Xs Max ile birlikte daha düşük fiyatlı olan iPhone XR’yi gördük. Eş zamanlı olarak diğer ürünlerinin Türkiye fiyatlarına ciddi zamlar yapan Apple, yeni telefonlarını hiç acele etmeden piyasaya sürecek.

Apple’ın yeni ürünleri elbette sınıflarının en gelişmiş cihazları olarak karşımıza çıktı. Tasarımlar açısından çok büyük gelişmeler kaydedilmese de teknik özellikler gözleri kamaştırıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X, 999 dolarlık başlangıç fiyatıyla ülkemizde 6 bin TL civarında satıştaydı. Bu yıl aynı fiyata satışa sunulan iPhone XS ise artan kur farkından dolayı 10 bin TL’nin üzerinde alıcı bulacak.

Olaya fiyatlar açısından yaklaşıp daha ucuz bir iPhone almak isteyenler ise artık Apple mağazalarında 3 modeli göremeyecekler. Bunlardan en önemlisi bir yaşını dolduran 2017 model iPhone X oldu ki, zaten satıştan kaldırılacağı aylar öncesinden belliydi. Diğer taraftan 3 yaşını dolduran iPhone 6s de mağazalarda bulunuyor.

En şaşırtıcı olan, Apple’ın bugüne kadar en sevilen telefonlarından iPhone SE’yi satıştan kaldırması oldu. Yaklaşık 2 yaşından daha eski olan bu cihaz, küçük gövdeli ve uygun fiyatlı iPhone isteyenlerin gözbebeğiydi. Anketlerde kullanıcısını en çok memnun eden cihaz her zaman iPhone SE olmuştu. Artık olmayacak.

Hala kulislerde dönen söylentiler, Apple’ın önümüzdeki birkaç ay içerisinde iPhone SE 2 isimli bir modeli piyasaya sürecek olması yönünde. Henüz bu haberin bir garantisi olmasa da Apple, kullanıcılardan gelmesi muhtemel isteği geri çeviremeyebilir. Ayrıca iPhone XS ve XR modellerinin üretimine odaklanacağından, bir süre boyunca yeni bir cihaz tanıtmasını beklemiyoruz.

Güle güle iPhone X, iPhone 6s ve iPhone SE...