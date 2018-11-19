Apple, Yeni Nesil iPhone'ların Üretimini Azaltıyor

Yeni nesil iPhone'lara olan talebin beklenenden düşük sonuçlanmasıyla, Apple, üretim sayısını düşürmeye başladı.

Apple'ın yeni nesil cihazlarına olan talebin -özellikle de iPhone XR'ın kullanıcılar tarafından beğenilmemesi sebebiyle- beklenenden daha düşük olduğu iddia ediliyor. Bu doğrultuda Apple'ın en yeni iPhone modellerinin üretim sayılarında azaltmaya gittiği bildiriliyor. Apple her ne kadar üretim sayılarında düşüş yaşasa da hala kâr etmeye devam ediyor.

Apple'ın cihaz satışlarının iPhone X ile birlikte düşüşe geçtiğine geçen sene şahit olmuştuk. Bu konu hakkında da oldukça yazılıp çizildi ancak bir sonuca varılmadı. iPhone X, iPhone satışlarını düşürmesine rağmen şirkete, %11'lik bir gelir artışı sağladı. Apple'ın CEO'su Tim Cook konu hakkında: "iPhone X, 2017 Kasım ayında piyasaya sürülmesinden şimdiye kadar geçen bütün haftalar içerisinde en çok satılan iPhone olarak yerini korudu ve beklentilerimizi oldukça aştı" ifadelerinde bulundu.

iPhone XR'ın satışlarda çuvallamasının ardından, satış miktarlarını artık açıklamayacağını kamuoyuna bildiren Apple'ın ne kadar cihaz satacağı bilgisine net olarak ulaşılamayacak; ancak uzmanlar, Apple'ın açıklayacağı aylık gelir yüzdelerinden bir tahmin yürüterek, o ay içerisinde ne kadar iPhone satıldığını belirlemenin mümkün olduğunu söylediler.