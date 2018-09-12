Apple, merakla beklediğimiz tüm yeniliklerini ve ürünlerini bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle duyurmaya başladı. Ancak etkinlik, ülkemizde Apple ürünlerine zam olarak yansıdı.

Ülkemizde dolar kuru malum, teknolojik ürünlere ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor. Apple da yeni telefonlarını tanıtmasının ardından bu durumun tuzu biberi olacak bir zamla bizleri hayli üzdü. 'Düzenleme' olarak geçen bu yeni zamla birlikte özellikle Mac fiyatları dudak uçuklatır hale geldi.

Kurdaki hareketlenmeler sonrasında 12 Temmuz'da tüm Apple ürünlerine zaten sağlam bir zam gelmişti. Henüz üzerinden 2 ay geçmişti ki ortalama 1000 TL'ye varan yeni zam da kapımıza dayandı. 12 Temmuz zammından sonra 999 TL’ye satılan kablosuz AirPods, yeni zam ile beraber 1.349 TL'den satışa sunuldu. Eski fiyatı 1.199 TL olan Apple TV 4K ise 1.799 TL‘ye yükseltilmiş durumda. Apple Watch Series 3‘ün başlangıç fiyatı ise 1.999 TL’den 2.499 TL‘ye yükselmiş durumda.

Yeni zamla birlikte en büyük artış Mac'lerde yaşanmış gibi görünüyor. Daha önce 30 bin TL’ye satılan iMac Pro 43.199 TL‘den satılıyor. 21.5 inç ekranlı modellerin başlangıç fiyatı 6.499 TL’den 9.399 TL‘ye yükseldi. 27 inç iMac’in başlangıç fiyatı ise 10.999 TL’den 15.700 TL‘ye çıkmış durumda.

iPhone'larda 12 Temmuz fiyatlarına göre yaşanan değişimler ise şu şekilde;

iPhone 8: 5.199 TL'den 6.499 TL'ye

iPhone 8 Plus: 5.899 TL'den 7.499 TL'ye

iPhone X ise Türkiye listesinden kaldırılmış durumda.