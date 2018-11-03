Apple, Yenilenmiş iPhone 8 ve 8 Plus Satışlarına Başladı

Apple fabrika hatası veya basit bir sorunla geri dönen cihazları onararak tekrar satıyor.

Apple, ufak sorunlara sahip iPhone'ları onarıp, yepyeni bir iPhone haline getirerek bir miktar indirimli fiyatıyla kullanıcılara sunacak. Şirketin hatalı cihazları tamir edip indirimli bir şekilde satması sadece iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde geçerli bir işlem olacak.

Apple, ilk kez yenilenmiş iPhone 8 ve iPhone 8'lerini satışa çıkaracak. iPhone 8'in 64GB'lık modeli için orijinal iPhone 8'in 64GB'lık modelinden 100$'lık indirim uygulayan şirket, yenilenmiş cihazını 499$ fiyat etiketiyle satışa çıkaracak. Aynı zamanda Apple, yenilienmiş iPhone 8 Plus'ı da 100$ indirimli bir şekilde kullanıcılara 599$ fiyat etiketiyle sunacak.

Şu an için sınırlı sayıda olan yenilenmiş iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri; altın, gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip. Apple, yenilenmiş cihazları satma işlemini sadece iPhone'larda gerçekleştirmiyor. Mac, iPad, Apple Watch, iPod, Apple TV ve Apple Pencil ürünlerini de hatalarını giderip tekrar satışa sunan şirket, bu yöntemle kullanıcıların daha uygun fiyata aynı cihaza sahip olabilmesini ve doğamızın daha da fazla kirlenmemesini sağlıyor.