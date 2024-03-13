Apple, yakın çevrede bulunan tüm ekosistem cihazlarını el hareketleriyle kontrol etmeyi sağlayan yeni teknolojinin patentini aldı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Apple'ın eski çalışanlarının kurduğu Humane adlı firma, AI Pin adı verilen yepyeni bir akıllı telefon konseptiyle karşımıza çıkmıştı. Apple da şimdi ABD Patent ve Marka Ofisinden benzer bir cihaz için patent aldı. Bu cihaz, bir yaka iğnesi gibi takılabiliyor ve kullanıcının, yakınlarında bulunan diğer cihazları el hareketleriyle kullanabilmesine imkân sağlıyor.

Apple'ın açıklamalarına göre, akıllı telefonlar ve diğer bağlantılı cihazlar, kullanıcılardan gelen girdileri toplayıp kullanıcılara çıktı sağlıyor. Zaman zaman da bütün elektronik cihazlarla tek tek uğraşmak yorucu olabiliyor ya da uzun sürebiliyor. Örneğin cihazlar taşımak için büyük olabiliyor ya da arayüzleri kullanmak çok sayıda işlem yapmayı gerektirebiliyor. Apple da bu durumu çözmeyi amaçlıyor.

Her cihaz tek noktadan kontrol edilebilir

Yeni cihazın üzerinde bir dokunmatik ekran, mikrofon ve hoparlör bulunacak ve böylece hem görsel hem de sesli girdiler toplayabilecek. Hoparlör ile sesli, ekran ile de görsel çıktı verebilecek olan cihaz ayrıca lokasyon tespiti için kullanılıyor. Ayrıca cihazın isteğe bağlı olarak haptik geri bildirimi de olabileceği ifade ediliyor.

Aşağı yukarı 1 TL'lik madeni para boyutunda olması planlanan cihaz, ilk aşamada daha kullanım odaklı bir asistan gibi gözüküyor. Gelecekte bu cihaza eklenebilecek özellikler arasında elbette ilk olarak akla yapay zekâ geliyor. Şimdilik ise cihaz, tek bir anda tek bir uygulamayı kullanabilecek. Kullanım modu ise girdilerin türüne göre şekillendiriliyor.

Son olarak da ileride bu cihaz, Vision Pro ile birleştirilerek kullanılabilecek. Cihazın konumuna göre başlık üzerinde sanal görseller görmek mümkün olabilecek. Bu görseller arasında görüntülü aramalar, kontrol arayüzleri, sesli komutlara bağlı görseller yer alabilecek.