Apple, Sağlık Çalışanları İçin Yüz Siperlikleri Üretiyor

Apple CEO'su Tim Cook, COVID-19'la mücadele kapsamında başlattığı yeni projesini duyurdu. Cook, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda sağlık çalışanları için yüz siperlikleri üretmeye başladıklarını belirtti. Cook, yüz siperliklerinin tasarımını da yine Twitter üzerinden paylaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını insanların hayatlarına mal olmaya devam ederken herkes, bu pandemi sürecinin atlatılabilmesi için elinden gelen desteği vermeye çalışıyor. Örneğin insanlar, virüsün daha da yayılmasını engellemek adına evlerinden çıkmazken; dev şirketler de koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılabilecek ekipmanların üretimine destek vermek için çalışıyorlar. Bu bağlamda ABD merkezli teknoloji devi Apple da üzerine düşeni yapıyor.

Apple, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda sağlık çalışanları için 10 milyon maske temin edeceğini açıklamıştı. Ancak süreç içerisinde bu sayıyı artırma kararı alan şirket, toplamda 20 milyon maskeyi sağlık çalışanlarının hizmetine sundu. Sağlık çalışanlarına sadece maske temin etmekle yetinmeyen Apple, şimdi de yüz siperlikleri için çalışmalarını başlattığını ve sağlık çalışanlarına destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalar, Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi. Cook, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda sağlık çalışanları için yüz siperlikleri üretimine başladıklarını açıkladı. Twitter'da yaptığı paylaşıma bir de kendi videosunu ekleyen Cook, özel olarak tasarladıkları yüz siperliklerinin nasıl göründüğünü takipçileri ile paylaştı.

Tim Cook'un yüz siperliklerini duyurduğu paylaşım

Tim Cook, yaptığı açıklamalarda şu cümlelere yer verdi;

Apple, dünya çapında COVID-19'a karşı verilen mücadeleye destek olmaya kendisini adadı. Tedarik zincirlerimiz üzerinden 20 milyondan fazla maske tedarik ettik. Tasarım, mühendislik, operasyon ve paketleme ekiplerimiz de sağlık çalışanları için yüz siperlikleri tasarlamak, üretmek ve bunları sağlık çalışanlarına ulaştırmak için tedarikçilerle çalışıyorlar.