Apple, kısa süre önce bir dizi yeni özellik getireceğini duyurduğu sesli asistanı Siri için yeni bir patent almış gibi görünüyor. Çoklu kullanıcı özelliği, Apple'ı popüler akıllı hoparlör ve sesli asistan piyasasında üst sıralara taşıyabilir.

Telefon kullanıcısının sesini tanıma özelliğine sahip sesli asistan Siri’ye yeni bir özellik ekleniyor. AppleInsider’a göre Apple’ın yeni patenti, Siri’ye çoklu kullanıcı tanıma özelliği getireceğine işaret ediyor. Şu zamana kadar sadece tek bir kullanıcının sesine bağlı etkinleşen Siri’ye, farklı kullanıcıların da sesini tanımlayıp, profil haline getirecek bir özellik gelmesi bekleniyor.

Apple’ın aldığı bu yeni patentin amacı, cihazın kullanıcı adı ve şifre üzerinden, belirli komutları tanımak veya farklı kullanıcıları tanımlamasına izin vermek. Patentin Siri’ye entegre edilmesiyle, kullanıcıların içerik tercihleri, istekleri ve ifadeleri; algılanan ses ile eşleştirilebilir. Peki Apple neden çoklu kullanıcı tanımlama ihtiyacı duyuyor?

Bu özellikle Siri’ye birden fazla belirli kullanıcıların tanımlanabilmesi, Apple’ın HomePod gibi cihazlarının daha pratik çalışmasını yardım edebilir. Kaynaktan gelen mesajı diğer kullanıcılara iletebilen HomePod’a bu özelliğin gelmesiyle birlikte Siri, daha pratik çalışabilecek; kaydedilmiş profillere göre komutlar gerçekleştirebilecek. Hayli popülerleşen akıllı hoparlör piyasasındaki kıyasıya çekişmede, çoklu kullanıcı özelliği belki de Apple’ın Alexa’ya fark atmasını sağlayabilir. Şimdilik bu patentin tam olarak neler sağlayacağı açıklanmadı fakat Apple, akıllı hoparlörler ve HomePod için daha çok yenilik getirecek gibi görünüyor.