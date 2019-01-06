Üçüncü haftasında neredeyse 1 milyar dolar barajına gelen film çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Bu haftanın sonuçlarına göre Aquaman, 2016 yapımı Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmini geçerek DC evreninin en çok kâr eden filmi oldu. Box Office Mojo’nun raporuna göre şu anda 887,6 milyon dolar kazanan Aquaman filmi, 873,6 milyon dolar hasılat yapan Batman v Superman filmini geçti.

Aquaman’in yalnızca üç haftadır gösterimde olduğunu da düşünecek olursanız 1 milyar dolar barajının geleceğini söyleyebiliriz. Eğer durum böyle olursa Aquaman filmi, DC’nin 1 milyar barajını geçen üçüncü filmi olacak. DC’nin 1 milyar barajını geçen 2008 yapımı Kara Şövalye ve 2012 yapımı Kara Şövalye Yükseliyor filmine altı senenin ardından yeni bir film katılacak.

Suların altındaki dünyaya egemen olabilmek ve yeryüzündeki dünyayı kurtarabilmek için kardeşiyle savaşmak zorunda olan, yarı insan yarı Atlantisli Aquaman karakterini canlandıran Jason Momoa'nın yanı sıra filmde Amber Heard (Mera), Nicole Kidman (Queen Atlanna), Patrick Wilson (Orm/Ocean Master), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta), Ludi Lin (Murk), Dolph Lundgren (King Nereus), Djimon Hounsou (The Fisherman King), Natalia Safran (Fisherman Queen), ve Michael Beach (Jesse Kane) yer alıyor.