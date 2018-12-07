Genişletilmiş sinematik evrenlerde, hem gişe başarısında hem de aldığı puanlarla rakibi Marvel'ın gerisinde kalan DC ve Warner Bros. için Çin'den umutlandıracak haberler geldi.

Eğer Çin’deki gişe hasılatı bir şeylerin işareti ise Warner Bros. Aquaman ile çok büyük bir gişe hasılatı yakalayabilir. DC çizgi romanlarından uyarlama olan Aquman, şu an Çin’de gösterimde. ABD’den önce Çin’de vizyona girmesinin sağladığı bazı avantajlar da var.

Stüdyoya göre, 30,500 salonda gösterime giren Aquaman, açılış gününde tahmini olarak 24.6 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etti. Bu, Warner Bros.’un bu zamana kadar elde ettiği en büyük açılış günü hasılatı; ayrıca Çin’de de aralık ayının gelmiş geçmiş en büyük hasılatı.

Bu, Justice League’in berbat açılış hasılatından sonra, Warner Bros. ve genişletilmiş DC evreni için büyük bir artış. Çin’de gerçekleşen bu açılış, hem şirket hem de DC evreni için güven verici. Filmin izleyenlerin Twitter’da yaptıkları yorumlar ise çoğunluklu olumlu yönde.

ABD’de 21 Aralık’ta vizyona girecek olan film, ülkemizde de aynı gün vizyonda olacak.