Aquaman Filminden Vizyona Girmeden Önce Son Fragman Geldi

Jason Momoa'nın canlandıracağı, DC hayranlarının merakla beklediği Aquaman filminden son fragman geldi.

Justice League: Adalet Birliği ile çok da olumlu geri dönüşler alamayan DC, Wonder Woman ile ivme kazanmayı başarmıştı. Korku Seansı, Testere gibi sağlam filmlerin de yönetmenliğini üstlenen James Wan tarafından yönetilen filmin yanınlanan son fragmanı oldukça umut vadediyor.

Genç Arthur Curry'nin babası Vulko ile olan talimlerini izlediğimiz fragman, tam bir görsel şölen sunuyor diyebiliriz.

Nuidis Vulko rolüyle 3 Oscar adaylığı buluann Willem Dafoe, Mera rolünde Amber Heard, Kraliçe Atlanna rolünde ise Oscar ödüllü Nicole Kidman'ı izleyeceğimiz film, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 21 Aralık'ta vizyonda olacak.