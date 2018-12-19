Henüz ABD'de gösterime girmeyen Aquaman filmi, büyük bir başarıya imza attı.

Warner Bros. son DC Comics süper kahraman filmi Aquaman ile Çin’i sallayacağını düşünüyordu ve pek de haksız çıktığını söyleyemeyiz.

Yapımının 160 milyon dolara mal olduğu tahmin edilen film, şu anda 266 milyon doları geçti. Film, bu hafta sonu ABD’de gösterime girecek ve şu anda Wonder Woman’ın ön satışlarını geçmiş durumda.

Aquaman iki hafta önce Çin’de gösterime girdiğinde bir haftada 94 milyon dolar hasılat elde etti ve gişe rekortmeni oldu. Bir sonraki hafta Birleşik Krallık, Rusya, Meksika ve Brezilya’nın da aralarında yer aldığı 40 ülkede daha gösterime girdi.

Bir Hollywood filminin ABD’den önce Çin’de gösterime girmesi ender rastlanan bir durum olsa da uluslararası gişe hasılatı, özellikle de Çin, dev filmler için büyük önem taşır hale geldi.

Yönetmen James Wan, filmin Çin’deki başarısı konusunda “Biraz şaşırdım” açıklamasında bulundu ve sözlerine “Filmin herkese hitap edecek bir film olduğunu biliyordum. İçerisinde aksiyon ve fantastik değerler taşıyan bir film. Filmin içinde uluslararası filmlerde olan özelliklere sahip. Bu sebeple o kadar da şaşırmadım” şeklinde devam etti.