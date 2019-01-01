DC (Detective Comics) Genişletilmiş Evreni’nin yeni filmi Aquaman, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de açılış haftasında zirveye oturdu.

Yapımcılar ve sinema salonları arasında yaşanan tartışmanın damga vurduğu yeni yılın vizyon haftasında, Aquaman gişe hasılatında zirveye oturdu. Filmi ilk hafta sonunda 238,346 kişi izledi.

Aquaman’i, TV dizisinin sinema filmi olan Börü izledi. Film açılış haftasında 195,311 kişi tarafından izlendi. Bir diğer yerli film olan Bizim İçin Şampiyon, 164,209 seyirci sayısına ulaşarak üçüncü sırada yerini aldı. Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum gibi isimlerin yer aldığı Hedefim Sensin filmi, bu hafta 86,631 kişi tarafından izlendi, beşinci haftasında olan film toplamda bir buçuk milyon seyirci barajı aştı. Transformers serisinin spin-off filmi olan Bumblebee 55,707 kişi tarafından izlenerek listede beşinci sırada yer aldı.

Filmlerin hasılatları ise: