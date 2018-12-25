Yeni Elm Sokağında Kâbus Filmi Hakkında İyi Haber

Aquaman'in de yazarlarından biri olan Johnson-McGoldrick, sinema severlerin bu kadar istemesi durumda yeni bir Elm Sokağında Kâbus filminin kaçınılmaz olacağını belirtti.

İlk kez 1984 yılında vizyona giren bir korku/gerilim filmi olan Elm Sokağında Kâbus (Nightmare on Elm Street), korku/gerilim türünü sevenler için oldukça popüler bir filmdir. Öyle ki film, 2010 yılında bir yeniden uyarlama ile beyaz perdedeki yerini bir kez daha aldı. Fakat orijinal filmin kalitesinden çok uzakta olan bu yapım, seyircilerde bir karşılık bulmadı.

Son deneme başarısız olmasına rağmen korku/gerilim filmi severlerin ‘iyi’ bir Elm Sokağında Kâbus filmi beklentisi hala devam ediyor. Bu nedenle sinema severler, filmin yapım haklarını elinde bulunduran yapım şirketine Freddy Krueger karakterini yeniden beyaz perdeye taşıması için baskıda bulunuyorlar.

Yapım şirketi, filmin geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapmasa da Aquaman filminin da yazarı olan Johnson-McGoldrick, Elm Sokağında Kâbus hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şu an için planlarında bir Elm Sokağında Kâbus filminin yer almadığını belirten yazar, gelecek hakkında ise umutlu konuştu.

Filmin yapımcısı olan New Line Cinema’nın korku/gerilim türünde Korku Seansı 3 (The Conjuring 3) filmine odaklandığını belirten McGoldrick, herkesin Freddy’yi yeniden görmek istediğini, bu nedenle de yeni bir Elm Sokağında Kâbus filminin kaçınılmaz olacağını dile getirdi. Ancak böyle bir filmin ne zaman gelebileceğine dair bir tarih vermekten kaçındı.