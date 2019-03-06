Teknolojinin gelişmesiyle büyük bir değişim yaşayan araba anahtarlıkları, artık sadece kapıları açıp kilitlemekten çok daha fazlasını yapabiliyor.

Günümüzde üretilen arabalar, önceden hiç olmadığı kadar teknolojik özelliklerle donatılmış olarak karşımıza çıkıyor. Tabii sadece arabalar değil, araba anahtarları da bununla paralel olarak gelişiyor. Araba anahtarları; artık sadece kapıları kilitleyip açmaya değil, aracı uzaktan kumanda etmeye ve kalabalık park alanlarında arabanızı bulabilmeniz için ses çıkarmaya da yarıyor. Bu özelliklerin birçoğu kullanıcılar tarafından da bilinmiyor. İşte araba anahtarlarının yapabildiği bazı “gizli” özellikler:

Bütün camları aynı anda indirmek

Yeni anahtarlıkların birçoğunda bulunan bir özellik var: tüm camları ve açılır tavanı tek bir tuşla açmak. Kilit açma tuşuna bir kere bastıktan sonra, tekrar (yaklaşık 10 saniye kadar) tüm camlar inene kadar basılı tutmanız halinde tüm camların ve açılır tavanın aynı anda açıldığını göreceksiniz.

Arabayı uzaktan çalıştırma

Birçok anahtarlıkta uzaktan çalıştırma butonu, dairesel bir ok ile gösterilir. Çoğu anahtarlıkta bu işlevi gerçekleştirebilmek için önce kilit tuşuna daha sonra bu uzaktan çalıştırma butonuna basmak gerekiyor. Belirtilen tuşa iki kere basmak da aynı sonucu verebilir. Bazı yeni BWM modellerinde bu özelliği kullanabilmek için 1 saniye içerisinde 3 kere kilit tuşuna basmak gerekiyor.

Aynaları açma

Bazı arabalarda aynaların açılıp kapanması, kapıların kilitlenip açılması sürecine bağlı olarak otomatik işliyor ancak bazı modellerde bu özellik kullanıcıya bırakılmış durumda. Örneğin yeni Chevrolet ve GMC araçlarda yan aynaların açılıp kapanması, sürücü tercihine bağlı olarak değiştirilebiliyor. Kullanıcıların, aynaları kapatmak için kilit tuşuna 1 saniye kadar basması gerekiyor.

Aracı çağırma

Tesla Model S ve Tesla Model X anahtarlıklarda, sıkışık park alanlarında aracı dışarıdan kontrol ederek çıkarabileceğiniz Tesla Summon fonksiyonu bulunuyor. Bu özelliği kullanmadan önce, sürücülerin aracın merkez ekranından bu özelliği aktifleştirmeleri gerekiyor.

Summon özelliğini aktifleştirmek için anahtarlığın ortasındaki tuşa (minyatür araba şekildeki anahtarlıklarda aracın tavanındaki tuşa) uyarı ışığı yanana kadar basın. Ardından aracı ileri doğru hareket ettirmek istiyorsanız anahtarlığın önündeki tuşa basın. İşlemi bitirmek için aynı tuşa bir kere daha basın. Aracı geri almak için de aynı prosedürü uygulayın ve bu sefer anahtarlığın arkasındaki tuşa basarak aracı geri hareket ettirin. Ayrıca Model X kullanıcıları, anahtarlığın üstündeki tuşa basarak açık tüm kapıları aynı anda kapatabilir.

Mekanik anahtar

Mekanik anahtar, itme butonu başlatma sistemli anahtarlıklara sahip olan kullanıcıların pek de farkında olmadığı bir özellik. Bu mekanik anahtar, anahtarlığın içinde bulunuyor ve anahtarlığın bataryasının bitmesi gibi durumlarda arabanın kapılarını açmaya yarıyor. Bu özelliği kullanmak için anahtarlıktaki tuşu itmeniz ve anahtarı çekmeniz gerekiyor.

Siz de otomatik anahtarlıklarınızda bu özellikleri deneyip, hangilerinin anahtarlığında olduğunu kontrol edebilirsiniz.