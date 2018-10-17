Arabanızda dinlediğiniz her şeyin verisi paylaşılıyor olabilir.

Daha iyi reklamlar ve “daha iyi bir hizmet” adı altında kişisel verilerimizin sızdırılması maalesef alışık olduğumuz bir durum. Şimdiyse General Motors’un yaklaşık 90.000 sürücünün müzik zevkini analiz eden radyo takip programının daha iyi reklamlar için veri topladığı ortaya çıktı.

General Motors'un Wi-Fi sinyallerini kullanarak kullanıcıların araçlarındaki radyo istasyonu tercihlerinden tutun tercih edilen ses seviyesine kadar olan verilerini paylaştığı ortaya çıktı.

General Motors konseptin teorik olduğunu ileri sürdü. Ayrıca General Motors, “lisanslamak” terimini tercih etse de kimsenin verilerinin satılmadığını iddia etti. Ardından da uygulanan prosedürün amacının yalnızca radyo dinleyicilerine daha iyi bir radyo deneyimi yaşatmak olduğunu söyledi.

Günümüzde radyoda duyduğumuz reklamlar dinleyicilerin dinlediği radyo kanallarını analiz eden bir sistemin sonucunda bize geliyor. Bu sonuçlar bazen yanıltıcı olabildiği ya da yeterince tutarlı olmadığı için de General Motors’un böyle bir yolu seçtiği düşünülüyor.

Ancak gelecekte General Motors’un yaptığı gibi toplanan verilerle arabalardaki reklamlar, Instagram’da olduğu gibi daha da tutarlı olabilirler. Ancak verilerimizin izinsiz paylaşım durumu kontrolden çıkmışa benziyor.