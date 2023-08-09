İki yılı aşkın süredir artışını sürdüren akaryakıt fiyatları, temmuz ayının ardından büyük bir yükselişe daha geçti. Peki, aracınızın 2023'ün başından bu yana araçlarınızın yakıt maliyeti nasıl değişti?

Ukrayna - Rusya savaşı öncesinde halihazırda artışa geçen akaryakıt fiyatları, savaşın etkisiyle bir anda fırlamış, sadece bir yıldaki artış 3 katı aşmıştı. Ancak bu artış ne yazık ki günümüzde de özellikle dövizin artışıyla devam ediyor. Özellikle motorinde.

Peki, 2023 yılının başında ve bugün aracınıza 500 TL’lik yakıt eklediğinizde ortalama ne kadar menzil gidebiliyordunuz? Bu ve diğer soruların cevabını ve kilometre başına maliyetin sadece birkaç ayda nasıl arttığını sizlere gösteriyoruz.

Aracınızın (ve cüzdanınızın) Ocak 2023’ten Ağustos 2023’e motorinle mücadelesi:

Hesabımızda ortalama 6 litre yakıt tüketimi olan bir aracın maliyetini göz önüne aldık. Bu aracın yakıt deposunun ise 45 litre hacme sahip olduğunu varsaydık. Aracımız ise motorin tüketiyor.

Tabloya baktığımızda aslında yıl içinde 500 TL karşılığında alabildiğimiz motorin miktarında haziran ayına kadar artış olduğunu görebiliyoruz. Fakat temmuz ayındaki asgari ücret iyileştirmesi ve bunu takip eden diğer tüm zamlarla durum değişti.

1 Haziran’da 500 TL’ye 25 litre motorin alabiliyorken bundan sadece 61 gün sonra bu sayı 13,4 litreye geriledi. 1 Haziran’da 45 litrelik bir depoyu doldurmanın maliyeti 894 TL iken iki ay sonra bu sayı 1.671 TL’ye yükseldi.

Kilometre başına maliyet de aynı dönem içinde 1,2 TL/km’den 2,2 TL/km’ye yükseldi. Neredeyse %100, sadece iki ayda!

Hesabı kendiniz de yapabilirsiniz!

Aracınızın kilometre başına maliyetini öğrenmek için:

1 litre yakıt fiyatı × (100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi / 100)

ÖRN: 37,15 × 0,06 = 2,22 TL

İstediğiniz miktarda yakıt ile kat edebileceğiniz yolu hesaplamak için:

Yakıt miktarı (lt) / kilometre başına maliyet

ÖRN: 45 / 0,06 = 750 kilometre