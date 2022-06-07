Dolandırıcıların Yeni Taktiği: Sahte Araç Kiralama Siteleri

Dolandırıcılar, bu kez de araç kiralama şirketleri üzerinden vatandaşa musallat olmaya başladılar. Orijinal sitelerin kopyasını oluşturan dolandırıcılar, vatandaştan ödeme aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar.

Dolandırıcıların uygulamaya başladıkları yeni bir taktik ifşa oldu. Bu kez de Türkiye'deki en popüler araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları tuzaklarına düşüren dolandırıcılar, kiralama bedelini tahsil ettikten sonra ortadan kayboluyorlar. Edinilen bilgilere göre kurumsal telefon numaraları da alan dolandırıcılar, bu sayede vatandaşa güven vermeyi başarıyorlar.

Yaz mevsiminin gelmesiyle kiralık araçlara olan talep arttı. Dolandırıcılar da bunu yeni bir vurgun yolu haline getirmiş durumdalar. Üstelik edinilen bilgilere göre kolluk kuvvetleri de bu durumun farkında. Ancak dolandırıcılığın internet üzerinden yapılması işleri zorlaştırıyor. Eğer şu sıralar araç kiralamayı düşünüyorsanız, bu yeni tuzağa düşmemeye çalışın.

Girdiğiniz site adresine dikkat edin

Mağdurlara ulaşan Türkiye Gazetesi, aslında sürekli olarak ortak noktada buluşulduğunu ortaya koydu. Öyle ki sahte alan adları, bu işin başıydı. Dolandırıcılar, popüler şirketlerin ana isimlerini kullanarak sahte site açıyor, ".com" yerine ".net" kullanmak gibi ufak değişikliklerle vatandaşı dolandırıyordu. Bu yöntemle toplamda kaç kişinin dolandırıldığı ve ne kadarlık vurgun yapıldığı şu an için bilinmiyor.

Aslına bakacak olursak dolandırıcılarını yeni yönteminden oldukça kolay bir biçimde kaçınabilirsiniz. Şöyle ki Google'da ilgili şirketi arattıktan sonra reklamlı bağlantılardan uzak durun. Öte yandan; bir şirkete ait hem .com uzantılı hem de .net uzantılı (uzantılar değişebilir) site varsa, emin olun ki bir tanesi sahtedir. Ayrıca siteye girdikten sonra sayfanın güvenli olup olmadığına da bir göz atın.