Araç Kullanırken Muhtemelen Sizin de Yaptığınız 10 Tehlikeli

Araç kullanırken bilinçsizce yapılan 10 ölümcül hatayı sizler için listeledik.

Araba kullanırken dikkatsizce yapılan birtakım davranışlar, herkesi riske atabiliyor. Alkollü araç kullanımı, telefon kullanımı ve hatta sabırsızlık bunlardan en önemlileri. Dünyada her yıl 1.3 milyon kişi yapılan bu dikkatsizlikler sonucu oluşan trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybediyor. Biz de sizler için trafikte muhtemelen yaptığınız ancak yapmamanız gereken 10 hatayı bir araya getirdik.

10. Radyoda çalan şarkının etkisine girmek ve eşlik etmek

Radyoda sevdiğiniz şarkı çıktığında bir anda o şarkıyı söylemeye başlıyor olabilirsiniz. Bu durum aslında oldukça normal gözükse de bir o kadar riskli. Tüm dikkatinizi müziğe verdiğinizde kaza yapma riskiniz ciddi derecede artıyor.

9. Kulaklık takmak

Listemizdeki bu maddenin de ne derece önemli olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. En basitinden, trafikteki diğer sürücülerin kornaya basarak sizi uyarmaları halinde muhtemelen duyamazsınız. Buna ek olarak bazı insanların kulaklıkla müzik dinlerken uykusu geldiği de söyleniyor. Araç kullanırken uyumak istemezsiniz, değil mi?

8. Yüksek topuklu ayakkabı giymek

Topuklu ayakkabıyla araba kullanmak zor olacağı gibi, yanlış bir şeyler yapma riskini de ciddi derecede artırıyor. Ayakkabının topuğunun gaz veya fren pedalının altında kalması gibi durumlar, çok ciddi kazalara sebebiyet verebilir.

7. Ayakları ön konsola uzatmak

Sürücü koltuğunun yanındaki kişi için bu şekilde oturmak oldukça rahat görünse de kaza anlarında şiddetli yaralanmalara sebep olabiliyor. Araçtaki hava yastıklarının çok yüksek bir basınçla açıldığını düşünürsek, en iyi ihtimalle bacaklarınız kırılacaktır.

6. Aracı kullanan kişinin yanında uyumak

Yolcu koltuğunda otururken uyumak da maalesef doğru bir eylem değil. Araç kullanan kişinin yanında, hatta arka koltukta bile uyumak sürücünün de uykusunu getirir.

5. Telefonla konuşmak veya mesajlaşmak

Bu konu hakkında ülkemizde de son yıllarda ciddi denetimler ve cezalar uygulanmaya başladı. Kural oldukça basit: Araç kullanırken kesinlikle telefonla ilgilenmek yok. Bu durum sizin odağınızı tamamen farklı yerlere çeker.

4. Kıyafet değiştirmek

Bu madde biraz garip olsa da "araç kullanırken" üstünü değiştirmeye çalışan sürücüler bile var. Bu hareketin ne kadar riskli olduğunu tartışmaya bile gerek yok. Aracınızı sağa çekip giyinmek en doğrusu olacaktır.

3. Evcil hayvanla ilgilenmek

Kedi, köpek veya bir başka evcil hayvanınızla seyahat ediyor olabilirsiniz; bu gayet normal. Ancak onları sevmenin yeri ve zamanı farklı. Sevimli dostlarınıza karşı beslediğiniz sevgiyi açığa çıkarma işini araç kullanırken yapmamanız sizin için çok daha iyi olacaktır.

2. Diz veya dirsekle araba kullanmak

Araba kullanırken kahvaltı yapan ve hatta kitap okuyan bile olabiliyor. Tabii bu durumda eller dolu olacağı için direksiyonu kullanma görevi dizlere veya dirseklere düşüyor. Direksiyonu her zaman iki elle tutmanızda fayda var, diğer türlü dışarıdan gelecek risklere tepki süreniz oldukça yavaş olacaktır.

1. Kitap okumak

Üstteki maddeyle benzer noktalar taşısa da araba kullanırken kitap okumak, tüm konsantrasyonunuzu alıp götürecektir. Kitap okumak iyidir; ancak araba kullanırken değil.