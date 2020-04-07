Eğer trafikteki aracımızın muayene dönemi geldiyse, karçımamak için sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Peki e-Devler üzerinden araç muayene sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sizin için araç muayenesine dair tüm temel soruları cevapladık.

Ülkemiz karayollarında seyreden tüm motorlu taşıtlar, araç muayenesine girmek zorundadırlar. Bu muayene sıklığı her araç için değişiyor olsa da, en sık kullanılan motorlu araç olan hususi otomobiller için araç muayene süresi iki yılda bir şeklindedir. Peki, araç muayene sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Eskiden araç muayene sorgulama işlemi için sürücülerin epey uğraşması gerekiyordu. Artık teknoloji sayesinde araç muayene sorgulama işlemini kolayca yapabilirsiniz. Eğer e-Devlet şifrenizi biliyorsanız, sistemden sorgulama yapabilirsiniz. Sizin için araç muayene sorgulama nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve araç muayenesi ile ilgili bilmeniz gerekenleri açıkladık.

Araç muayene sorgulama nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan e-Devlet sistemini açın.

Buradan e-Devlet sistemini açın. Adım #2: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme girişi yapın.

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme girişi yapın. Adım #3: Arama çubuğuna “araç muayene durum sorgulama” yazın ve aratın.

Arama çubuğuna “araç muayene durum sorgulama” yazın ve aratın. Adım #4: Arama sonucu sayfasındaki ilgili linke tıklayarak sorgulama sayfasını açın.

Arama sonucu sayfasındaki ilgili linke tıklayarak sorgulama sayfasını açın. Adım #5: Sorgulama ekranında sizden aracınızın plaka numarası ve muayene numaranız istenecek.

Sorgulama ekranında sizden aracınızın plaka numarası ve muayene numaranız istenecek. Adım #6: Plaka numaranızı ve aracınızdan ruhsatında görebileceğiniz muayene numarasını girerek “Listele” butonuna tıklayın.

“Listele” butonuna bastıktan sonra aracınız ile ilgili tüm muayene detaylarına ulaşabilirsiniz. Yeni bir araç muayene sorgulaması yapmak için e-Devlet hesabınızdan çıkmadan yeni bir sorgulama sayfası açmanız ve yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Araç muayene nasıl yaptırılır?

Aracınızı muayene ettirmek için ilk olarak yapmanız gereken randevu almaktır. Araç muayene randevularınızı TÜVTÜRK resmi internet sitesinden ya da 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden hiçbir ücret ödemeden alabilirsiniz. Randevu alırken sizden plaka numaranız ve ruhsat numaranız istenecektir.

Randevu saati yarım saatlik bir aralık olarak verilir. Araç, bu yarım saatlik aralık içinde muayeneye alınır. Fakat muayene öncesi ve sonrası işlemler de hesaba katılınca, sürücülerin muayene için ortalama iki saat ayırmaları öneriliyor. Özellikle büyük şehirlerdeki TÜVTÜRK istasyonlarında epey yoğunluk olabiliyor.

Muayeneye giderken yanınıza aracın ruhsatını, kimliğinizi, zorunlu araç sigorta belgesini ve eğer araç sizin değilse vekalet belgesini almayı unutmayın. Muayene işlemi esnasında yapacağınız tüm ödemeler nakit olarak kabul edileceği için güncel muayene fiyatlarını kontrol etmeyi ve yanınıza yeterli nakit para almayı da unutmayın.

Karayolları Trafik Kanunu’nda açıkça belirtildiği gibi araç muayenesini geciktirenlerden ekstra para alınıyor. Aynı kanunun 35. maddesine göre muayene tarihinizi bir gün geciktirseniz bile bir ay geciktirmiş gibi ek ücret ödeyeceksiniz. Bu nedenle muayene tarihlerini kontrol ederken titiz davranmanızda yarar var.

Araç muayenesinde neler kontrol edilir?

Araç muayenesi sırasında hem aracınız, hem aracınızın sicili hem de aracınızda bulunması zorunlu olan eşyalar kontrol edilir. Muayene öncesi mutlaka aracınızın ödenmemiş trafik cezası ya da kaçak OGS geçiş cezası gibi bir durumu olup olmadığını kontrol edin ve ödenmemiş cezaları mutlaka ödeyin.

Muayene öncesi aracınıza mutlaka egzoz emisyon kontrolü yaptırmalısınız. Egzoz emisyonu yaptırmamış araçların ağır kusurlu olarak kabul edildiğini unutmayın. Eğer aracınızda LGP ya da CNG takılı ise mutlaka muayene öncesinde gaz sızdırmazlık raporu almalısınız. Tüm bu belgelerin yanı sıra aracınızda ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme tüpü ve stepne bulunmak zorundadır.

Muayenede ilk olarak aracın tescil belgelerindeki yakıt tipi, koltuk sayısı gibi veriler doğrulanır. Ardından akü ve akü bağlantılarıyla elektrik sistemi kontrol edilir. Aracın her tekeri fren test cihazı ile kontrol edilir ve bu testi geçebilmek için fren veriminin en az %50 olması istenir.

Şoför koltuğunun durumu, korna ve kalorifer sistemi, yan ve dikiz aynaları, emniyet kemerlerinin durumu detaylı olarak kontrol edilir. Aracın alt kısmında bulunan tüm kablo ve hortumlar sızıntı ve kaçak durumuna karşı detaylı olarak incelenir. Kısa, uzun ve sis farlarının durumu ve karanlıkta seyahat için ne kadar güvenli olduğu kontrol edilir.

Tüm bu muayene kontrollerinden sonra araç kusursuz ya da hafif kusurlu olarak değerlendirilirse muayene tamamlanmış olur. Eğer araç ağır kusurlu ya da emniyetsiz olarak değerlendirilmiş ise araç sahibi muayene raporunda sunulan kusurları düzelterek en geç bir ay içinde ücretsiz olarak tekrar aracını muayene ettirmelidir.

Sizin için araç muayene sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve araç muayene randevusu, araç muayene işlemleri hakkında tüm bilmeniz gerekenleri detaylı olarak açıkladık. Unutmayın, araç muayenesi sizin ve trafikteki diğer kişilerin güvenliği için mutlaka yaptırılması gereken bir işlemdir.