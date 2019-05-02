Super Mario Bros. Speedrun Rekorları İçin Yeni Yöntem

Bir speedrunner, RTA kurallarının geçerli olduğu bir rekor denemesinde araç yardımlı speedrun ile muhteşem bir sonuca imza attı.

Bir oyunu en hızlı sürede bitirmeye çalışmak yani speedrun etkinliği, son dönemlerde oyun dünyasında oldukça popüler bir etkinlik haline gelmiş durumda. Speedrun söz konusu olduğunda Super Mario Bros. rekor denemelerinin en fazla gerçekleştiği oyunlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Super Mario Bros. için speedrun rekorları birbirlerine öyle yakın süreler ki oyuncular birbirlerinden milisaniyeler ile ayrılıyorlar. Peki speedrun rekorları nasıl kaydediliyor hiç düşündünüz mü? Bunun için iki ayrı çözüm bulunuyor RTA ve TAS. RTA yani gerçek zamanlı atak, bir oyunu olduğu gibi oynayıp daha sonra yükleme sürelerini keserek oluşturuluyor.

TAS yani araç yardımlı speedrun ise bir oyunu olduğundan daha hızlı bir şekilde oynamanıza olanak sağlıyor. Örneğin Super Mario Bros. oynarken seviyeler arası geçiş sırasında karşınıza gelen siyah ekranı minimuma indirmesi gibi. Ayrıca oyunun size sunduğu FPS limiti de hızı etkiliyor.

Maru370 adlı bir speedrunner, Super Mario Bros. için RTA kurallarının geçerli olduğu TAS rekoru sundu. Bu kayıt şeklinde Super Mario Bros’un orijinal sürümünün oynatıldığı NES’te yapamadığınız hiçbir şeyi gerçekleştiremiyorsunuz fakat standart TAS rekor denemeleri gibi oyunu potansiyel olarak en hızlı şekilde oynuyorsunuz.

Peki TAS yani daha hızlı görüntü neden bu kadar önemli? Yukarıda da belirttiğimiz gibi rekorlar arasında milisaniye seviyesinde farklar bulunuyor. TAS, oyunun en kısa sürede bitmesini sağlıyor. Zira rekor denemelerinde seviye yüklemeleri gibi geçiş ekranları her denemede farklı sürede gerçekleşiyor.