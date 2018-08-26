Aralarında başarılı bilim insanı Ulaş Bağcı'nın da bulunduğu araştırmacılar, kanser taramaları sırasında yapay zekadan yardım alarak en küçük tümörleri dahi tespit etmeyi başardı.

Central Florida Üniversitesi Bilgisayarlı Görüntüleme Araştırma Merkezi araştırmacıları, CT taramalarında küçük tümörleri saptamak için kusursuz bir yapay zeka geliştirdiler. Ekipteki radyologlar, taramalardaki daha küçük tümörleri tanımlamakta yüzde 65'lik bir başarı oranına ulaşabildi. Geliştirilen yeni yapay zeka ise yüzde 95'lik başarı oranıyla radyologların işini oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Algoritma, birçok yapay zeka sistemi gibi tam olarak bir tümörün neye benzediğini ve bu tümörlerin vücudun farklı bölgelerinde nasıl değiştiğini öğrenmesiyle geliştirildi. Doktora adayı Rodney LaLonde, “Sistemimizi oluşturmak için beynimizi bir model olarak kullandık” dedi. Ayrıca çalışma sırasında LaLonde, Bilgisayarlı Görüntüleme Araştırma Merkezi'nde Yardımcı Doçent olan Ulaş Bağcı tarafından desteklendi.

Mühendisler, iPhone X gibi akıllı telefonlarda bulunan popüler yüz tanıma algoritmalarını örnek aldı. Bu yazılımların çoğu, belirli bir modeli bulmak için sürekli olarak yüzleri tarar ve sonucunda bir eşleşme oluşturur. Bu nedenle ekip, binlerce BT taramasını yapay zeka yazılımlarına aktarmak için Ulusal Sağlık Enstitüsü ve Mayo Kliniği ile işbirliği yaptı. Her bir CT taraması, yapay zekaya tümör boyutu ve şekli için neye bakması gerektiğini öğretti.

Yaptığı bilimsel çalışmalarla beğeni toplayan Ulaş Bağcı, çalışmanın kanser taramalarında çok etkili olacağını belirtti. Ulaş Bağcı'nın, klinik görüntülemenin gelişmesi için biyomedikal görüntüleme ve makine öğrenmesinde yoğun bir şekilde çalışmalar yaptığı aktarıldı. Başarılı Türk bilim insanı Bağcı, Central Florida Üniversitesi'ne katılmadan önce Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde Radyoloji ve Görüntüleme Bilimlerinde Bulaşıcı Hastalık Görüntüleme Laboratuvarı'nın laboratuvar yöneticiliğini de yapmıştır.

Ulaş Bağcı yaptığı açıklamalarda, "Akciğer kanseri, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir numaralı kanserdir ve geç aşamalarda tespit edilirse, hayatta kalma oranı sadece yüzde 17'dir. Ancak daha erken tanımlamaya yardımcı olacak yollar bularak, hayatta kalma oranlarını artırmaya yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Sadece ABD'de akciğer kanserine bağlı olarak her yıl yaklaşık 800.000 kişinin yaşamını yitirdiği bilinmekte.