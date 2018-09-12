Aralık 2018'de Dünyanın İlk 8K Uydu Yayını Başlayacak

Japon Milli Yayın Kuruluşu NHK, 1 Aralık'tan itibaren 8K/4K TV yayınlarını başlatmayı planladıklarını duyurdu. Yayınların fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Teknoloji devleri bir bir 8K TV’lerini tanıtmaya başladılar. Fakat 8K TV’lere erişimimizin olması, yayınların bir anda 8K çözünürlüğe ulaşacağı anlamına gelmiyor. 8K TV’ler ile hayal ettiğimiz yüksek çözünürlüklü içerikleri görüntüleyebilmemiz için öncelikle bir 8K uydu alıcısına sahip olmamız ve yayınların 8K çözünürlükte olması gerekiyor.

Japon teknoloji devi Sharp, Super Hi-Vision video sinyallerini yakalayıp işleyerek 8K yayınları izlemeyi mümkün kılan uydu alıcısını 2017 yılında piyasaya sürdü. Artık yapbozun eksik tek bir parçası kaldı; 8K yayınlar. Japonya’nın milli kamu yayın kuruluşu olan NHK, 1 Aralık’tan itibaren 4K/8K hibrit yayınlarını başlatmayı planladığını duyurdu.

Söz konusu yayınların ücreti hakkında bir bilgi şu an için bulunmuyor. Fakat NHK, 8K yayınlarını sunacağı 8K destekli uydu alıcılarını Kasım ayının sonlarında satışa sunacağını bildirdi. 8K TV’ler günümüzde yaygın olarak kullanılmıyor. 8K içeriklerin de çok fazla bulunduğunu söylemek zor. Ancak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde 8K yayınların başlaması, Olimpiyat Oyunları’nın yüksek çözünürlüklü yayınlanması açısından önemli bir gelişme.

8K TV’ler henüz HDMI 2.1 gibi yeni standartları desteklemediğinden 8K yayınların izlenebilmesi için uydu alıcısının 4 ayrı HDMI kablosu ile bağlanması, ayrıca LC-70X500 Aquos 8K TV için bir yazılım güncellemesi yapılması gerekiyor. Ülkemizde henüz 4K TV’lerin bile yeterince yaygınlaşmadığını düşünürsek 8K’ya geçiş için biraz daha zamanımız var.