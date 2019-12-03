Aralık Ayında Doğan İnsanlar Daha Uzun Yaşıyor

Yapılan son araştırmalarda, aralık ayında doğan insanların oldukça özel olduğu keşfedildi. Elde edilen yeni bilgilerin en ilginç olanı ise; Aralık ayında doğan insanların daha uzun yaşayabileceği.

Aralık ayında doğmuş olmak, ilk başta pek de olağanüstü gözüken bir şey olmasa gerek. Çocukken doğum günü hediyelerinin aynı zamanda yıl başı hediyesi olarak verilmesi de çok tatmin edici olmayabilir. Ama bilim insanları, son yapılan araştırmalardan elde ettikleri yeni bilgilerle aralık ayında doğan insanların yüzünü güldürebilir.

Bilim insanları, aralık ayında doğan insanların oldukça ender rastlandığına dikkat çekti. Aralık ayında doğan insanların sayısının; diğer aylarda doğan insanların sayısından çok daha az olduğu tespit edildi. 24 ve 25 Aralık tarihlerinin ise doğum günleri arasında en nadir tarihler olduğu gözlemlendi.

Yapılan bu araştırmalarda, aralık doğumlu insanların kişiliği ve geleceği hakkında bilgiler de yer alıyor

Hepimiz “Erken kalkan yol alır” sözünü en az bir defa duyduk. İtalyan ve İspanyol üniversite öğrencileri tarafından yapılan bir araştırmaya göre aralık ayında doğan insanlar için bu söz tam anlamıyla birebir.

Yapılan araştırmada; aralık ayında doğanların ‘sabah insanı’ olma ihtimalinin diğer insanlardan daha fazla olduğu keşfedildi. Yapılan bir başka araştırmada ise aralık ayında doğan insanların daha kolay uykuya daldıkları keşfedildi.

Aralık ayında doğanların genellikle yaşıtları arasında en küçük olması, aslında oldukça iyi bir şey olabilir

Elde edilen bulgular arasında; okulda sınıfın en genci olmanın faydaları olduğu da yer alıyor. Eğer aralık ayında doğan bir çocuğunuz varsa ve sınıfın en küçüğü olacağı için endişeleniyorsa, buna hiç gerek yok. Hatta araştırmalarda, sınıfın en genç öğrencilerinin diğer arkadaşlarından genel olarak daha başarılı olduğu keşfedildi.

Elde edilen bu yeni bulgular arasında yer alan en ilginç bilgi de aralık ayında doğan insanların daha uzun yaşayabileceği. İstatistiklere göz atıldığında, aralık ayında doğan insanların 100 yıldan daha uzun bir süre yaşamasının çok daha muhtemel olduğu görülüyor.