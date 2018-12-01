Aralık Ayında Vizyona Girecek, Merakla Beklenen 7 Film

Kış ayları sinema severler için her zaman çok keyifli geçer çünkü film sezonunun en hareketli olduğu dönemdir. Aralık ayı da 2018'i keyifli filmlerle bitirmek için güzel seçenekler sunuyor.

2018, sinema tutkunları için oldukça keyifli bir seneydi. Dört gözle beklenen pek çok film vizyona girdi ve artık sene biterken, kapanışı da güzel filmlerle yapacağız gibi görünüyor. Biz de daha şimdiden 2019 filmleri için heyecanlanmaya başlayanlar için, senenin son filmlerinden bazılarını listeledik.

Ölümcül Makineler (Mortal Engines)

Distopik bir gelecekte geçen Ölümcül Makineler, insanlık medeniyetinin yıkılışından sonra ortaya çıkan 'hareketli şehirleri' ve bu şehirlerde hayatta kalmaya çalışan insanları konu ediniyor.

Örümcek-Adam Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Açılan bir portal sayesinde alternatif evrenlerden birine geçiş yapan Miles Morales isimli karakterin, Peter Parker ve diğer 'alternatif' Spider-Man'ler ile birlikte tüm evreni tehdit eden bir tehlikeyle mücadele edişini konu ediniyor.

Bumblebee

Transformers serisinin sevilen karakterlerinden Bumblebee'yi odağına alan film, 1987 senesinde kaçak bir şekilde yaşayan Bumblebee ile onu bir hurdalıkta bulan Charlie'nin hikayesini anlatıyor.

Zoe

Geliştirilebilir üstün zekalı insanlar ile 'sıradan' insanların birbirinden ayrı yaşadığı enteresan bir gelecek çizen film, bu iki 'tür' arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

Aquaman

DC'nin uzun süredir merakla beklenen yapımı Aquaman, yarı insan yarı Atlantisli Arthur Curry'nin, Atlantis'i gelen büyük tehlikeden korumak için girdiği mücadeleyi anlatıyor.

Don Kişot'u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixote)

Gerçeküstü hikayelerden hoşlananların ilgisini çekecek bir film olan Don Kişot'u Öldüren Adam, tarihteki ilk modern roman kabul edilen Don Kişot hikayesinin enteresan bir uyarlaması.

Soğuk Savaş (Cold War)

Cannes'dan En İyi Yönetmen ödülüyle dönen yapım, Soğuk Savaş döneminde, 1950'li yılların Avrupa'sında birbirinden farklı hikayelere sahip iki insanın kesişen hikayesini anlatıyor.